El Palma Futsal cayó derrotado ante el Fútbol Emotion Zaragoza (3-2) tras encajar un gol a falta de poco más de un minuto para el final del encuentro. El conjunto mallorquín empezó perdiendo, remontó y vio como los maños le volvían a dar la vuelta al marcador para forzar un tercer partido de desempate que se jugará el próximo martes a partir de las 20:00 horas en Son Moix.

Al Palma Futsal se le presentaba la oportunidad de sentenciar su pase a las semifinales de los play-off por la vía rápida. Para ello tenía que batir a un Fútbol Emotion Zaragoza que llegaba al choque con dos bajas de última hora por Covid-19 y que luchó y tiró de orgullo hasta el final.

El encuentro arrancó con una tensión típica de un partido tan decisivo. Maños y mallorquines empezaron el partido con la intención de hacerse dueños del balón, y aunque las primeras ocasiones claras fueron de los pies del Palma Futsal, el Fútbol Emotion Zaragoza fue el primero en golpear. Una acción en solitario de Juanqui pivoteando al borde del área en la que se consiguió girar y realizar un disparo certero sirvió para batir a Fabio y desequilibrar el encuentro desde los primeros instantes.

A partir de ese momento el Palma Futsal se encontraba en una tesitura en la que aún no se había encontrado en esta eliminatoria; estar por detrás en el marcador. Le tocaba llevar la manija del juego, imponer el ritmo y proponer en ataque para intentar la igualada. Y así lo hizo, ya que el partido se empezó a desarrollar en la cancha local, donde los de Vadillo no paraban de acechar el área rival.

Aún así, los visitantes daban la sensación de estar algo espesos y con menos frescura que otros días. Fue en una acción a balón parado en la que Raúl Campos, con un potente disparo de media distancia, logró colar el balón entre las piernas de Bernad e igualar el marcador.

En la segunda mitad los de Vadillo dieron continuidad a las buenas sensaciones del final de la primera, y un nuevo gol de Raúl Campos tras una combinación con Vilela ponía al cuadro mallorquín por delante. No sirvió de nada, ya que los aragoneses, pocos minutos después, igualaron el marcador y a falta de poco más de un minuto aprovecharon un error de Vilela en la circulación del portero jugador para marcar el 3-2 y forzar el tercer partido de la serie.

El Palma Futsal se quedaba sin premio y con la faena de tener que jugar el tercer partido de desempate el próximo martes en Son Moix a partir de las 20:00 horas.

El técnico del Palma Futsal, Antonio Vadillo, lamentó la derrota cosechada por su equipo ante el Fútbol Emotion Zaragoza. «Nos vamos con mal sabor de boca por cómo se han producido el segundo y el tercer gol. Son evitables. Hemos tenido ocasiones para ampliar el marcador, pero no lo hemos hecho. Ellos han aprovechado las ocasiones que han tenido y los errores que hemos cometido», reconoció el entrenador del conjunto mallorquín. «El martes tenemos que ser conscientes de que hay que salir a por ellos, hay que afrontarlo como una final porque es lo que es», resumió el preparador andaluz al término del encuentro ante el conjunto maño. Por su parte, Raúl Campos admitió que al equipo le había «costado mucho ponerse por delante» en el marcador. «Hemos cometido dos errores graves que un equipo como el nuestro, que siempre quiere ganar, no puede cometer. Hemos dado todo como siempre, pero no podemos irnos satisfechos. Aunque hemos tenido momentos buenos, si queremos pasar a semifinales hay que ser mucho más consistentes», zanjó. jaume a.