Augusto Fernández empieza a sentirse cada vez más cómodo sobre su Kalex. El piloto del equipo Marc VDS finalizó segundo en la primera jornada de entrenamientos del Gram Premio de Catalunya de Moto2. El mallorquín dominó la primera tanda y finalizó cuarto en la segunda, unos resultados que le permitieron convertirse en uno de los referentes de la pista en la categoría intermedia.

En la primera sesión, Fernández consiguió su vuelta más rápida en 1:43.703 durante el undécimo giro y ninguno de sus rivales pudo arrebatarle la posición, si bien su propio compañero de equipo, el británico Sam Lowes, fue quien más se acercó, a 150 milésimas de segundo, con el líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex) en la tercera posición a apenas tres milésimas de segundo del inglés.

En la segunda tanda, el piloto de 23 años tuvo menos suerte y se fue al suelo en la curva 12 del circuito, poco antes de la mitad de la sesión. Aun así, pudo completar los entrenamientos con una cuarta posición: “Me sentí muy bien sobre la moto esta mañana, después del test que hicimos aquí antes de Muguello. Sé que puedo hacerlo bien este fin de semana. Fue bueno tener una configuración básica con la que trabajar y eso me permitió probar algunas cosas con mi estilo de conducción. Tuve una pequeña caída en la FP2 que fue completamente culpa mía, pero nada de que preocuparme porque tan siquiera estaba presionando”.

Por su parte, Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, concluyó el primer día de entrenamientos en la decimosexta posición y, a pesar de ello, aseguró que "el día no ha ido mal, no me he encontrado mal con la moto en ningún momento". Si bien aclaró que "hay trabajo por hacer, pero no vamos del todo mal, me encuentro bien con la moto".

"Hemos tenido un problema en la última salida con la parte delantera, que no me ha permitido acercarme a los tiempos que he hecho con neumáticos usados, un problema bastante grave, y veremos si podemos solucionarlo ya que no entiendo qué ha podido pasar", explica Mir sobre sus problemas.

"Las sensaciones con la parte delantera eran malísimas y sólo me ha pasado con un neumático, por lo que trataremos de confirmar que ha sido un neumático que no nos ha ido bien", explica el piloto de Suzuki, que reconoce que el resultado no es fiel a lo que él cree que es la realidad. "Me he encontrado bien, pero es verdad que el resultado no lo dice y si tienes un problema al final con el neumático con el que todo el mundo baja un segundo, pues está claro que vas a estar atrás", aclaró Mir.

"Con neumáticos usados somos unos de los más fuertes, no estamos para nada mal, pero sí que es verdad que hay que ver el problema que ha pasado para que no ocurra mañana, es importante", reconoce. "En este sentido estoy tranquilo porque sé que el equipo trabajará bien", afirmó.

P16 #CatalanGP



“We’ll try to discover how best to deal with the problem I encountered today and we’ll be ready to go again tomorrow.” 💪🏻

“Trataremos de descubrir cómo solucionar el problema que hemos tenido y estaremos listos para darlo todo mañana”. 💪🏻@motogp @suzukimotogp pic.twitter.com/yFRfnBxbPx — JoanMir36 (@JoanMirOfficial) 4 de junio de 2021

Joan Mir destacó que la ausencia de Alex Rins por lesión "en este caso, por ejemplo, sí, porque no sabemos bien, bien lo que ha podido pasar, no podemos compararlo con otra Suzuki en pista con esos mismos neumáticos en pista. Es complicado, sin tener información, trabajar en este aspecto".

En Moto3, Izan Guevara finalizó segundo y cuarto en las dos tantas de entrenamiento de la categoría de bronce. El mallorquín cierra así la jornada como el cuarto clasificado, a cuatro décimas del líder y como mejor piloto español: “Estoy contento de cómo ha ido el primer día en Barcelona; tanto el equipo como yo hemos trabajado muy bien. Nos merecíamos estar delante, veníamos de tres carreras trabajando mucho, pero sin buenos resultados. Vernos delante es bueno para la moral, tanto para la mía como para la de mi equipo, que está haciendo un gran trabajo. Vamos a seguir en la misma línea mañana”.

🎙️ 🅿️4⃣ @IzanGuevara28 (+0.458):



“Estoy contento, tanto el equipo como yo hemos trabajado muy bien. Nos merecíamos estar delante, veníamos de tres carreras trabajando mucho, pero sin buenos resultados"#CatalanGP pic.twitter.com/AogzYxEVd9 — Aspar Team MotoGP (@AsparTeam) 4 de junio de 2021

En Moto-E, el representante mallorquín de la categoría, Miquel Pons, finalizó la sesión de entrenamientos con dos séptimas posiciones.