Guevara finaliza décimo séptimo

El campeón está llegando. Quedan 325 puntos por disputarse y el campeón está a 40 puntos del principal favorito, el francés Fabio Quartararo. Pero Joan Mir empieza a tener la misma pinta de aspirante-campeón del pasado año. Cierto, no lo reconoce del todo («yo siempre trato de dar el 200x100 en cada carrera»), pero lo cierto es que su actuación de ayer, en el vertiginoso circuito de Mugello, en Italia, después de la desgracia del fallecimiento del joven piloto suizo Jason Dupasquier, es digna de elogio y, sobre todo, ofrece la tentación de decir, de afirmar, de asegurar que el campeón está de vuelta.

Hasta ayer Mir no había estado mal, pero no tenía pinta de ser el campeón. Ayer, en una pista durísima donde la Suzuki no era, ni de broma, la moto más veloz, tanto el mallorquín como su compañero Álex Rins, que volvió a caerse cuando peleaba por el podio, ofrecieron unas prestaciones espectaculares y se presentaron como lo que son, eternos candidatos al ‘cajón’ del Mundial.

Mir reconoció que se ha vuelto a encontrar cómodo y poderoso sobre la Suzuki. «No sé, a veces pienso que debería ser mejor con esta moto, pero lo intento siempre. Es una buena moto, sí, y, por tanto, ha quedado claro que hay que salir al ataque siempre y no nos estamos guardando nada porque los rivales, marcas y pilotos, han mejorado muchísimo».

En ese sentido, Mir, al que, en un principio, le habían dado la segunda plaza al considerar que el portugués Miguel Oliveira (KTM, segundo en meta) había pisado el verde en la última curva, ha terminado, sí, tercero, como cuando cruzó la meta tras Oliveira, pues él también pisó el verde en esa batalla desesperada por la ‘plata’.

«Tenemos que apretarnos el cinturón pues esto es muy largo y aquí todo el mundo mejora tanto técnica como físicamente y, por tanto, hay que seguir trabajando a tope para defender el título y, sobre todo, llegar a la parte final de la temporada con posibilidades de repetir título, aunque eso queda aún muy lejos».

Moto2 Augusto Fernández se va al suelo durante la primera vuelta

Augusto Fernández, quien demostró potencial al marcar el séptimo mejor tiempo en el calentamiento matutino, salió ayer en Mugello desde el puesto 13 en la parrilla, pero el mallorquín de 23 años sufrió una decepción temprana al caer en la primera vuelta, en la curva 10, al intentar pasar a Ai Ogura. Con este resultado, Augusto cae al puesto 13 en el campeonato mundial, tras protagonizar tres caídas consecutivas en las últimas carreras: «Fue una pena chocarme de nuevo en la primera vuelta. No pude evitar el contacto con Ogura. Intentaba recuperar algunas posiciones porque mi salida no fue la mejor. Traté de adelantarlo en la curva 10 pero cerró la línea. Para evitar el contacto, frené y perdí la delantera. Los últimos choques que he tenido han sido diferentes, pero todos ocurrieron al comienzo de la carrera. Es una pena, pero lo bueno es que tenemos otra carrera la semana que viene».