Pau Tomàs: «Los árbitros no nos han dejado competir»

Tras dar la enhorabuena al Breogán y desearles lo mejor en las próximas eliminatorias, el entrenador del Palmer Palma, Pau Tomàs, tiró con bala contra el trío arbitral, al que acusó de no dejar competir a sus jugadores. «Breogán se ha merecido la victoria, pero el arbitraje no ha sido equitativo. No puede ser que nuestro mejor jugador se haya cargado de cinco personales, tres de ellas en ataque, en transiciones ofensivas y sufriendo agarrones. Nos quejamos de las acciones previas que se han producido antes de que le pitaran las personales. Mis jugadores están llenos de arañazos y al mínimo contacto nos han pitado personal. Nos han sacado del partido, aunque insisto en que el Breogán ha sido justo vencedor. Ahora estoy caliente». «Nuestros jugadores han exteriorizado la impotencia en los últimos cinco minutos. Breogán ha sido mejor, pero que nos dejen competir», reclamó el técnico mallorquín.

Tras los lamentos, llegó la hora de dedicar elogios a sus jugadores: «Hemos hecho una eliminatoria muy bonita los dos, hemos llegado al tercer partido y a falta de cinco minutos seguíamos con opciones y eso nos llena de orgullo. Muy orgulloso de nuestros jugadores, su crecimiento ha sido espectacular y ya les hemos dado las gracias. Estamos calientes porque no nos gusta perder, pero nos vamos con la cabeza muy alta porque lo han dado todo a lo largo de la eliminatoria y de la temporada», concluyó el entrenador del Palmer Palma.