El piloto mallorquín Joan Mir (Suzuki), vigente campeón del mundo de MotoGP, se mostró «decepcionado» con su duodécimo puesto en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello. «Estoy un poco decepcionado por el final, porque me han molestado y no he podido acabar la segunda vuelta rápida y es una pena pues la moto tiene potencial, pero me estoy peleando mucho con ella y no acabo de tener un buen desempeño con esta moto», se lamentó.