Trascendental partido el que esta noche el Palmer Palma disputará a las 20:30 horas en el pabellón de Son Moix ante el Río Breogán correspondiente a la segunda jornada de los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB.

Después de la derrota cosechada el sábado pasado en Lugo por 87-72, el equipo dirigido por Pérez y Tomàs necesita vencer si no quiere dar por finalizada la temporada 2020-21. Todas las eliminatorias de ascenso constan de tres partidos. Por ello el equipo que consigue dos triunfos se clasifica para la siguiente. El primer punto lo obtuvieron los gallegos este fin de semana pasado. Si consiguen una nueva victoria esta noche, habrán sumado el segundo punto y no será necesario disputar el tercer encuentro, programado para el sábado 29 en tierras gallegas.

Los inmobiliarios no pueden repetir los mismos errores que les condujeron a la derrota en Lugo. Su defensa recibió 87 puntos, tiene que ser más consistente y debe generar más problemas al ataque lucense del que creó en la primera jornada. Tienen que cuidar más el rebote y no conceder ni segundas opciones ni canastas fáciles. No pueden repetir un mal período como el tercero, porque determinó el resultado final y más jugadores tienen que anotar más puntos ya que el 50% de los conseguidos se repartieron sólo entre dos jugadores, Harrell y Kullamäe.

En la liga regular los mallorquines estuvieron cerca de la sorpresa. A falta de 57 segundos el electrónico señalaba un 74-74 y los tiros libres de Larsen (autor de 21 puntos) decidieron el encuentro, 74-76.

Ambos equipos están pendientes de Kevin Larsen, el pívot lucense, que a falta de 1:32 para finalizar el partido anterior, pisó a Kristian Kullamäe y tuvo que abandonar la cancha con una sensible cojera. Le diagnosticaron esguince de tobillo y en estos momentos su participación en el match es una incógnita. Larsen fue determinante el sábado en la victoria de su equipo y su buena actuación permitió que fuera incluido en el quinteto de la jornada de la LEB Oro.

Los 1.000 espectadores que podrán asistir al partido confían en que su equipo vuelva a demostrar su capacidad de superación y reaccione para igualar la eliminatoria ante uno de los firmes favoritos para conseguir el ascenso.

Álex Pérez: «Tenemos claro que jugamos una final, y las finales hay que ganarlas»

Pau Tomàs y Álex Pérez comparecieron conjuntamente en la rueda de prensa de ayer para valorar la importancia del partido de esta noche en el Palau de Son Moix.

El técnico andaluz reconoció que la derrota en Lugo les dolió y afirmó: «Queremos quitarnos la espinita de la semana pasada. En casa y delante de 1.000 personas queremos conseguir la victoria e igualar la serie». Comentó posteriormente que son conscientes de la trascendencia del match: «No hay mañana, si lo perdemos, nos vamos fuera», y reiteró: «No queremos descansar todavía ni irnos de vacaciones».

Por su parte, Pau Tomàs comentó que el equipo se encuentra bien física y anímicamente y que intentarán explotar sus posibilidades, que estos dos días habían trabajado para pulir detalles y mejorar el rendimiento: «Estamos preparados para sorprenderles». Al hablar de las posibles claves del partido ante los lucenses, Tomàs sostuvo que la victoria pasaba “por igualar la intensidad defensiva del rival”, al que calificó como «un equipo muy físico, con grandes individualidades».