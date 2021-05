El ex seleccionador de España Vicente del Bosque ha visitado por primera vez la Rafa Nadal Academy by Movistar. Durante su estancia en Manacor, el técnico ha conocido de primera mano las instalaciones en las que se llevará a cabo el Campus de Verano Vicente del Bosque, que tendrá lugar en la Academia del 1 al 15 de agosto.

Acompañado por el director de la Academia Toni Nadal y por la responsable comercial y de márketing Maribel Nadal, Del Bosque ha visitado el campo de fútbol, las pistas de tenis, el Rafa Nadal International School y todos los espacios de los que podrán los niños que asistan al Campus de Verano. “Tenía un poco de referencia de lo que eran las instalaciones, pero la verdad es que ha superado a lo que había visto en los reportajes de televisión. Hoy es un día agradable de comprobar que nuestro país a través de un gran deportista puede tener unas instalaciones magnificas para que sirvan de base para que cada día tengamos unos chavales mejores en todos los sentidos, en lo personal y también en lo deportivo”, afirmó Del Bosque.

Durante el transcurso de la jornada, Vicente del Bosque conoció también el Rafa Nadal Museum, en el que se encuentran tanto los trofeos conquistados por Rafa Nadal como objetos donados por algunos de los grandes deportistas de la historia. Del Bosque donó al Museo una camiseta de la Selección Española, que ya se encuentra expuesta en la zona de fútbol del Museo. Al finalizar la visita, Rafa Nadal compartió una agradable charla con Vicente del Bosque, al que agradeció su implicación con organización de su Campus de Verano en la Academia.

Como cierre a su visita, Del Bosque ha compartido su reflexión sobre la importancia de la formación de los jóvenes en esta época del año: “Tengo siempre una preocupación para que hagamos las cosas bien, que seamos una referencia para los chicos, no hagamos tonterías y que tengamos mucha seriedad la garantía de que esto va a funcionar bien. También tenemos la gran preocupación de que los chicos aprendan y se diviertan, pero también tengan la máxima seguridad, que no pase nada y esté todo controlado y que recuerden el paso por nuestra Academia con el mayor placer posible. En el tiempo de verano lo lógico es que nosotros les damos una alternativa, no quiere decir que sea el único camino el futbol para formar a los chavales, pero sí que es un camino para acercarse a lo que es mejor para ellos. Los padres, lo vemos permanentemente y somos conscientes de que el llevar a un niño a unas instalaciones a hacer deporte eso siempre es positivo. En vez de estar en casa todo el día con los videojuegos están con compañeros, socializan, aquellos que son un poco más despegados van haciendo amigos y yo creo que es una etapa de su vida que la van a recordar siempre”.