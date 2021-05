El Palma Futsal se encaramó ayer al liderato de la Primera División de forma provisional y con claras aspiraciones de mantener esta privilegiada plaza al final de la Liga regular, al que se llega el próximo fin de semana, al ganar por la mínima al Real Betis en el Palau de Son Moix con un solitario gol de Higor en el minuto 23.

Entró el Palma Futsal al parqué de Son Moix con actitud de campeón. Los mallorquines arrollaron de principio a fin a un Betis que vio cómo un aluvión ofensivo les pasaba por encima durante cuarenta minutos, pese a que el ajustado marcador final pueda indicar lo contrario. Lolo y Nunes eran los primeros en avisar a un conjunto sevillano en el que emergió la figura de Nico Sarmiento, un viejo conocido de la afición mallorquina. El portero argentino las paró de todos los colores durante todo el encuentro y solo Higor al principio de la segunda mitad pudo batirlo con un disparo raso que se coló entre sus piernas. El final fue de infarto, ya que los locales no consiguieron poner tierra de por medio y los andaluces apuraron sus opciones con un portero jugador que entrecortó más de una respiración a los aficionados de Son Moix.

El Palma Futsal afrontaba su último partido de liga regular en Son Moix y su penúltima final para luchar por la primera posición y, por ende, por el mejor puesto en la historia del club. Fue por ello por lo que los pupilos de Vadillo salieron a morder a su rival desde el pitido inicial. Con Lolo animado en ataque y un Nunes hiriente por la banda derecha, el cuadro balear fue el dominador del partido. La actitud de los jugadores del cuadro palmesano era arrolladora, con un juego que no dejaba respirar al conjunto bético. Parecía que el gol no tardaría en llegar. Pero cada vez que el Palma Futsal se acercaba con claridad a la portería rival aparecía Sarmiento para atajar el balón y mantener el 0-0 en el marcador de Son Moix. La presión de los locales incapacitaba a los de Juanito en ataque. Cuando no era Sarmiento, eran los palos. Lolo estrelló un disparo cruzado y la volvió a tener poco después. Tras casi veinticinco minutos parando todo y más, Higor encontró un hueco entre sus piernas para marcar el gol de la victoria. El brasileño chutó desde el punto de penalti, paró Sarmiento y el rechache lo aprovechó el mismo Higor.