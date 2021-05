Los mallorquines Aina Hierro, formando parte del relevo femenino del 4x100 libre, y Joan Lluís Pons, séptimo en los 400 estilos, echaron el cierre a la participación del equipo español de natación en los Campeonatos de Europa de natación, que concluyeron en la jornada de ayer y que han tenido a un deportista nacido en Mallorca, Hugo González, como uno de sus protagonistas.

La mallorquina Aina Hierro realizó la tercera posta del equipo femenino español del 4x100 libre. Un relevo que completaron África Zamorano, Jessica Vall y Lidón Muñoz, que firmaron un nuevo récord de España con un crono de 4:02.38. Un crono que, sin embargo, no les permitió clasificarse para la final del Europeo de Budapest, por cuatro décimas.

Las españolas fueron las cuartas clasificadas en la tercera serie matinal, pero se quedaron fuera de la final. Gran Bretaña dominó la serie con 4:00.39, por delante de los relevos de Bielorrusia (4:01.92) y Dinamarca (4:01.97).

El cuarteto español fue cuarto, con un crono de 4:02.38 que mejora la anterior plusmarca nacional, de 4:02.84.

Sí logró clasificarse para la final vespertina de los 400 metros estilos Joan Lluís Pons, diploma en los Juegos de Río 2016 y que afrontaba el Europeo como ensayo con vistas a los Juegos de Tokio. Con una discreta actuación en los 200 estilos hace unos días, prueba en la que logró el oro el también mallorquín Hugo González, ayer mostró sus opciones a medalla en Hungría al ser cuarto en su serie del 400 estilos, firmando un tiempo de 4:14.16 que le permitió volver a la piscina para nadar la final de la tarde.

El solleric, que salía en la calle 6, no vivió su mejor prueba; empezó a ceder tiempo en las postas de mariposa y espalda, no pudo recuperar en la braza y en los últimos 100 metros –crol– ya no tuvo opción a recuperarse, acabando séptimo con 4:16.75, a casi seis segundos del vencedor (el ruso Ilya Borodin, con 4:10.02) y lejos también del podio (plata del italiano Alberto Razzetti, con 4:11.17; bronce del británico Max Litchfield, con 4:11.56).

España acabó octava en el medallero de los campeonatos, gracias a los tres podios individuales logrados por el mallorquín Hugo González (un oro, una plata y un bronce).

Hugo González

Hugo González ha sido el único medallista del equipo español de natación en los Campeonatos de Europa de natación que se han disputado en Budapest (Hungría). El mallorquín, que se entrea en Estados Unidos y compite con ficha del Canoe madrileño, se hizo con el oro en los 200 metros estilos, una plata en los 100 espalda y un bronce en los 50 espalda. González también compitió en los 200 espalda, pero renunció en semifinales para centrarse en los 100 mariposa, prueba en la que no entró en la final.