Minuto 91 | El exceso de celo de laLiga o cómo hacer el ridículo

Javier Tebas lo está consiguiendo. Alejar del fútbol a los aficionados al deporte rey. Y todo empieza por hacer de los estadios su cortijo. El recinto de Son Moix no es ahora del Ajuntament de Palma, que lo cedió al Mallorca durante 50 años. Es de LaLiga, dueña del campo durante los partidos, que hace y deshace a su antojo, decide quién entra y quién no, dónde se colocan los fotógrafos -normalmente en un córner del que no se pueden mover durante los noventa minutos-, y a los diez minutos de finalizados los partidos, los periodistas de prensa escrita, hayan acabado o no -normalmente no- deben abandonar el escenario del encuentro. El interés de la jornada de ayer estaba en la celebración del equipo post partido, una fiesta que estuvo muy cerca de no poder testimoniar la prensa gráfica porque en un principio, un comisario de LaLiga, que no pasa ni una, se negaba de forma inexplicable a dejar trabajar a los fotógrafos. Al final fue que sí, pero quieto en su sitio, y si la noticia estaba en el otro lado del campo, que se busque la vida. Todo es tan absurdo, todo es tan ridículo, todo tan lamentable que dan ganas de decirle a Tebas que ahí te quedas con tus absurdas normas. La culpa de que siga el atropello también es de la prensa, que permite el abuso sin rechistar. Pero este es otro tema.