La lista de Luis Enrique, seleccionador español, para la Eurocopa deja a Mallorca sin representante. El técnico asturiano ha decidido prescindir de Marco Asensio para la disputa del torneo continental, previsto del 11 de junio al 11 de julio, en una lista de 24 futbolistas en la que también destaca la ausencia del capitán Sergio Ramos. Sin embargo, llama la atención el estreno de Aymeric Laporte y el regreso de César Azpilicueta, Adama Traoré y Pablo Sarabia.

La noticia de la ausencia del futbolista mallorquín del Real Madrid no ha dejado indiferente a nadie. Marco Asensio, pese a no haber recuperado su gran nivel desde la rotura del cruzado y el menisco que se produjo en julio de 2019 y que le mantuvo una temporada en el dique seco, este curso, con Zidane, había vuelto a convertirse en unos de los jugadores importantes del plantel madrileño, llegando a acumular 1.871 minutos con la elástica del conjunto blanco, aunque no había gozado de gran regularidad.

Desde que en septiembre de 2016 debutara con la selección española en un partido frente al Liechtenstein, Asensio siempre había sido un habitual en las concentraciones de España en las Rozas, siendo uno de los jugadores que participó en el Mundial de 2018 de Rusia.

Lo que todavía no descarta Asensio es poder acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio. El mallorquín es uno de los futbolistas que ha sido llamado por la Federación para vacunarse la semana que viene, por lo que tiene muchas opciones de poder formar parte de la convocatoria que prepara para la cita el seleccionador Luis de la Fuente. En esta lista tan solo puede haber tres jugadores mayores de 24 años, lo máximo que permite el reglamento, y en una de esas tres plazas podría estar el futbolista del Real Madrid.

Otros ausentes destacados en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa son Sergio Canales, que ha realizado una gran temporada en el Betis, Mikel Merino, uno de los artífices del éxito de la Real Sociedad, Sergi Roberto, que está lesionado, o Jesús Navas, que también había entrado en alguna convocatoria. Iago Aspas, uno de los mejores delanteros de LaLiga, tampoco estará. Iñigo Martínez, otro habitual, no ha entrado aunque Luis Enrique alegó otros motivos que pronto serán conocidos.

La citación de Luis Enrique Martínez para la Eurocopa 2020 pasará a la historia por ser la primera vez en la que no está convocado ningún jugador del Real Madrid. Los problemas físicos sufridos por Sergio Ramos, el capitán de la Roja los últimos años, y de Dani Carvajal, tal y como reconoció el técnico de la selección nacional, han provocado que no haya contado finalmente con ningún jugador del cuadro blanco. Tampoco ha llegado a tiempo, con falta de regularidad y continuidad, Marco Asensio.

"Dos de los jugadores que sí hubieran podido participar esta temporada como Carvajal y Ramos estarían en la convocatoria", argumentó Luis Enrique en conferencia de prensa, en la que apuntó: "No hago encaje de bolillos ni para que estén contentos unos clubes u otros. No hago la lista en función de eso, lamento encarecidamente que no estén por lesiones estos dos jugadores del Real Madrid".

Nunca hasta la fecha en Copas del Mundo y Eurocopas se había producido este hecho. Siempre hubo al menos un jugador del Real Madrid, como ocurrió en la cita universal de Brasil 50 con Luis Molowny. En la última gran competición, el Mundial de Rusia 2018, Julen Lopetegui, que iba a dirigir el equipo aunque al final lo hizo Fernando Hierro, estuvieron presentes del conjunto blanco Ramos, Carvajal, Nacho Fernández, Isco Alarcón, Asensio y Lucas Vázquez.

Los 24 elegidos por Luis Enrique son:

PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David De Gea (Manchester United/ING), Robert Sánchez (Brighton/ING).

DEFENSAS: César Azpilicueta (Chelsea/ING), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Eric García y Aymeric Laporte (Manchester City/ING), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds United/ING), Jordi Alba (Barcelona), José Gayá (Valencia)

CENTROCAMPISTAS: Rodri Hernández (Manchester City/ING), Sergio Busquets y Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool/ING), Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (Nápoles/ITA).

DELANTEROS: Dani Olmo (Leipzig/GER), Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus/ITA), Gerard Moreno (Villarreal), Ferrán Torres (Manchester City/ING), Adama Traoré (Wolverhampton/ING), Pablo Sarabia (PSG/FRA). EFE