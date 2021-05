Cartulina morada | Luis García: El inicio de algo muy bonito

Desconozco qué es lo que a día de hoy me fascina más. Me debato entre la espectacular temporada que ha conseguido cerrar el Real Mallorca en su regreso a Primera División o el mensaje esperanzador que ha hecho llegar Luis García a los aficionados: «Creo que esto puede ser solo el inicio de algo muy bonito». El técnico madrileño cree en este proyecto, algo que, por desgracia, no hacía ya Vicente Moreno cuando el equipo logró el ansiado regreso a la máxima categoría allá por 2019. El valenciano estaba quemado, hastiado de la pusilánime apuesta de la propiedad, harto del monopolio que ejercía Maheta Molango en el club y, quizás, fatigado ya de la rutina que suponía para él comandar al conjunto bermellón. La ventaja de Luis García es que aterriza en Primera con brío y descaro. Él todavía confía en los americanos, su relación con Alfonso Díaz y Pablo Ortells es fructuosa y sus ansias e ilusión de volver a dirigir a un equipo español en LaLiga Santander emanan por cada poro de su piel. Tienen los ingredientes, evidentemente Ortells debe salpimentarlos, pero la receta tiene muy buena pinta.