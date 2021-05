Pilotades | El fútbol de empresa vuelve a partir del próximo día 31

El fútbol de empresa ve la luz al final del túnel. Después de más de un año, desde marzo de 2020, sin poder entrenar ni jugar, Salut y Esports han dado su visto bueno para la vuelta de la actividad en este colectivo. El deporte corporativo, capitaneado en Balears por la Asociación Independiente de Deporte de Empresa (AIDEB), ha sido uno de los grandes perjudicados por las restricciones debido a la pandemia dado que mientras se daba permiso al deporte federado para empezar las competiciones no se dio el visto bueno al corporativo al estar inscritas en Esports como asociaciones de tiempo libre.

Empresas: La intención es jugar a partir del día 31

Tras la reunión mantenida el jueves con la consellera de Esports, Fina Santiago, y con el director general, Carles Gonyalons, Jaume Illana, presidente de la AIDEB, informó a sus asociados que a partir de ya están permitidos los entrenamientos con contacto para el deporte de empresas y a partir del 31, siempre y cuando los equipos hayan formalizado todos los trámites, podrá dar inicio la competición, nunca antes.

Empresas: No se pueden jugar partidos amistosos

La AIDEB puntualiza que no se pueden jugar partidos amistosos aunque sí entrenar. El número de inscritos determinará qué tipo de Liga hace la AIDEB dado que al estar casi en plano verano se plantean hacer un mini torneo de fútbol-11 y fútbol-7 junio y julio, descansar en agosto y empezar la Liga 2021-22 de manera normal en septiembre.

Carlos Vicens: El técnico isleño, campeón con el City

El Marchester City sub-18, que entrena el técnico mallorquín Carlos Vicens, se ha proclamado campeón nacional. El equipo del preparador de sa Colònia se impuso 3-1 al Fulham en la gran final disputada este pasado sábado. Después de una primera parte practicando un fútbol de muy alto nivel, el conjunto citizen se fue al descanso con un contundente resultado de 3-0 a favor. En la reanudación, el Fulham acortó pronto distancias desde el punto de penalti, pero el City tiró de personalidad y acabó aguantando el 3-1 hasta el final para alzarse con el título.

Carlos Vicens: Triplete para el entrenador de sa Colònia

De esta forma Carlos Vicens termina esta extraordinaria temporada con su particular ‘triplete’ tras conseguir la FA Youth Cup el pasado mes de noviembre, ganar el campeonato de Liga del Norte de Inglaterra la semana pasada y levantar el título nacional de la Premier League en el pasado fin de semana.

Constancia: El club de Inca presenta el Campus Verano

El Constancia presentó la semana pasada su Campus de Verano. Si la evolución de la pandemia lo permite este campus se celebrará a finales de junio y todo el mes de julio. «El objetivo de este campus es que los niños y niñas se olviden un poco de la situación que estamos viviendo y disfruten del deporte al aire libre. También que mejoren sus habilidades sociales y hagan nuevas amistades», apuntó el club de Inca. El horario es de 9:00 a 13:00 horas y también se ofrece un servicio de guardería de 8:00 a 9:00 a un precio de 3 euros al día o 10 a la semana. El coste semanal es de 55 para los jugadores y jugadoras del club o 75 si no juegan en el Constancia. Para las inscripciones o para más información, se puede enviar un WhatsApp al teléfono 681613788.

Martí Roig: El directivo del Arenal PESA toma descanso

El directivo del Arenal PESA, el entrenador Martí Roig, fundador del último club, ha decidido tomarse un descanso y así lo ha anunciado públicamente. «Después de 10 años al pie del cañón me toca descansar. Esta temporada ha sido agotadora y a la vez fascinante, ya que se ha demostrado que la fusión a nivel deportivo ha sido un éxito, solo basta ver y comparar clasificaciones de la campaña pasada y la de esta», dijo.

Martí Roig: «Ha sido una temporada agotadora»

«Esta temporada he disfrutado de trabajar mucho también con la directiva de la UD Arenal, pero ha sido una campaña extraña y muy agotadora, por eso me aparto a un lado para dedicarle más tiempo a los míos y a mí mismo. Mi mujer, mis hijos y sus parejas se merecen que les dedique el tiempo que no les he podido dedicar e intentar recuperar esos momentos. Sabía que tenía su apoyo en lo que estaba haciendo pero también sabía que no les prestaba la atención que ellos se merecen. Doy las gracias a todos los que me han acompañado en estos años», indicó.

Copa Futsal: El Son Oliva gana 7-1 al líder Muro

Sorpresa en la Copa Mallorca de la Tercera División de fútbol sala al ganar el Son Oliva 7-1 al líder Muro.