Play-off de ascenso a la ACB: El Palmer Palma se enfrenta al adversario más difícil

Será el más difícil todavía para el Palmer Alma Mediterránea Palma, que ya conoce la ruta hacia el ascenso a la Liga Endesa. El Río Breogán es su primer obstáculo, quizá el más difícil, en una eliminatoria que se inicia mañana a las 18:30 horas en Lugo.

Si en verano se diseñó un equipo para lograr el ascenso, este fue el Río Breogán. Un presupuesto superlativo, una plantilla extensa, equilibrada, plagada de jugadores ‘top’ y con mucha experiencia y un entrenador que ya conoce el significado de la palabra ‘ascenso’. Seguramente antes del inicio de la segunda fase ningún equipo de los clasificados hubiera deseado coincidir con los gallegos en una eliminatoria.

Su actuación en la primera fase fue más que notable. Se comportaron como los principales y auténticos favoritos. Lograron 7 victorias y splo sufrieron 1 derrota y además se adjudicaron la Copa Princesa de Asturias. Pero en la segunda fase el equipo ha generado muchas dudas. Han perdido la primera plaza y han finalizado la liga regular con 13 victorias y 5 derrotas. Y como muestra, un botón: El domingo necesitaron de una prórroga para superar al Almansa, último clasificado y sin opciones de clasificación.

La prensa gallega en las últimas semanas se ha hecho eco de la preocupación de la familia celeste por la irregularidad y por la merma del rendimiento de su equipo y las críticas han llovido. Ricardo Hevia, por ejemplo, escribía en La Voz de Galicia la semana pasada: «Finaliza esta larguísima segunda fase de la competición que para el Breogán ha sido una tortura. La inició con una gran ventaja, con el cartel de favorito ganado a pulso, y la va a finalizar sumido en un mar de dudas… Lo realmente importante, lo grave, está en averiguar dónde se extraviaron algunos jugadores que durante meses nos parecían superiores a todos los rivales. Y con su desaparición también se extravió el equipo».

A pesar de que el conjunto gallego no pasa por su mejor momento, su peligrosidad sigue siendo relevante. Si a principio de curso era «el favorito», en estos momentos es «uno» de los favoritos.

Los dos enfrentamientos de esta temporada entre gallegos y mallorquines se decantaron a favor de los primeros. En Son Moix los de Pérez y Tomàs estuvieron muy cerca de la victoria, pero al final el resultado no les sonrió, 74-76. En este partido Díaz y Harrell destacaron en las filas locales y Larsen en las visitantes. En el Pazo Provincial dos Deportes se vivió una historia diferente. Fueron los de Diego Epifanio los que se impusieron con claridad por 97-66, con buenos números de los celestes Arco, Cruz y Aboubacar y de Harrell y Díaz, una vez más, por parte isleña. La nómina de jugadores del Rio Breogán es extensa y con experiencia, siete jugadores saben lo que es ascender a la ACB.

Los gallegos, que no se encuentran en un momento dulce, tienen siete jugadores que ya han subido a la ACB

Los que más minutos han disputado en esta fase han sido: En la posición de ‘1’, Mo Soluade; en la de ‘2’, Sergio Quintela; en la de ‘3’, Adam Sollazzo; en la de ‘4’, Iván Cruz y en la de ‘5’, Kevin Larsen. Este último es el que mejor valoración ha obtenido, el que más puntos ha anotado, el máximo asistente y el que más tiros de campo ha realizado, 105, seguido de Sollazzo, con 99. El peligro desde la línea de 3 recae en Salva Arco y Mindaugas Kacinas. Y el rebote tiene nombre propio: Iván Cruz. Larsen es el referente ofensivo del equipo. Muchos de sus sistemas le buscan, toca muchos balones y genera desde el poste medio.

Los hermanos Quintela aportan ese plus de intensidad defensiva que todo entrenador agradece. El joven argentino Mateo Díaz, con nacionalidad italiana, es posiblemente el jugador que más ha progresado en estos últimos meses de competición y ha ido ganando protagonismo en el esquema de Diego Epifanio; su vitalidad ha resultado determinante en las últimas jornadas. El capitán, Salva Arco, es un líder nato y no rehúye la responsabilidad en los momentos calientes de los encuentros. A Sollazzo le gusta absorber mucho juego y sus penetraciones y su saber manejarse en el poste bajo le convierten en un peligro constante. El lituano Kacinas aporta polivalencia y solidez e Iván Cruz, con experiencia en ACB, es un seguro de vida; aporta tanto desde posiciones próximas a la pintura como desde el perímetro y su contribución en el rebote resulta fundamental.

Seydou Aboubacar, que la temporada pasada fue decisivo en la magnífica temporada del Valladolid, se ha convertido en el recambio natural de Larsen. Israel Gutiérrez, fichado hace unas semanas, se encarga de dar respiro a los interiores y Roope Ahonen, el escolta finlandés, que reapareció en febrero después de 13 meses de recuperación de una grave lesión, no ha vuelto a promediar los buenos dígitos de años anteriores.

El Río Breogán es el favorito. Es un equipo físicamente poderoso con un juego muy estructurado. Su potencial y los recursos de que dispone son superiores a los de la mayoría de conjuntos de la categoría. Posee un fondo de armario envidiable, que le permite imprimir una intensidad y ritmo de juego elevados.

Sin embargo, la presión por ser el equipo que es y por tener muy claro que su objetivo es el ascenso puede jugar en su contra. No se encuentra en un momento dulce de juego, con dudas por sus últimas actuaciones, en las que ha menguado su acierto exterior, se ha espesado su fluidez ofensiva y han disminuido sus prestaciones defensivas. No encara la primera eliminatoria con buenas sensaciones contra un Palmer Palma, que no renuncia a dar la sorpresa.