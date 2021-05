El Atlético Baleares oficializó ayer las renovaciones de Cordero y del guardameta René. El centrocampista, de 33 años, y el portero, de 37, coincidieron en señalar que el objetivo del ascenso les ha terminado por convencer de quedarse en el club. Ambos han firmado hasta junio de 2023.

«Estaremos en Primera RFEF y estoy en el club idóneo para luchar por el ascenso», señaló René, quien añadió que «el club lleva haciendo las cosas bien muchos años, quedándose a las puertas y algún año lo conseguirá. Es uno de los motivos por los que venimos y aquí se puede lograr».

«Será complicado porque habrá menos equipos, pero asciende el primero. Cosa que otros años así el club ya hubiera logrado el ascenso; y eso convierte la categoría en más asequible de abandonar el pozo y lograr el ascenso. Será una temporada bonita e ilusionante y eso le dará emoción a la categoría», afirmó.

«Va a ser una categoría bastante potente, era necesaria esa categoría entre Segunda y Segunda B, con buenos equipos y compensada; estará chula, con buenos jugadores y será interesante esta liga», agregó Cordero, quien explicó que «ha sido muy fácil» renovar con el Atlético Baleares: «Desde que llegué porque el proyecto me convencía, aunque no fuimos capaces de conseguirlo, en un futuro lo logrará. Dando continuidad al proyecto será más fácil y eso me ha hecho decantarme por quedarme dos años.»

«Trabajamos para un proyecto a largo plazo y con estabilidad, con jugadores con contrato por dos años», indicó Patrick Messow, director deportivo de los blanquiazules. «Fueron importantes en la segunda fase, los dos firman por dos temporadas, a largo plazo. Nos han demostrado su compromiso y contamos con ellos, por su calidad también. Sabemos que nos aportan mucho en el proyecto deportivo», agregó, y avanzó que se trabaja en más renovaciones: «El día tiene 24 horas, llevamos bastantes renovaciones de jugadores y cuerpo técnico, hay conversaciones y es una cuestión de tiempo. Seguimos trabajando y valorando»