El mallorquín Hugo González completó la gesta y apenas una hora después de colgarse la medalla de plata en los 100 espalda se proclamó nuevo campeón de Europa de los 200 estilos con un tiempo de 1:56.76, nuevo récord de España.

Un triunfo que permitió al nadador del Real Canoe sumar su tercera medalla en los Europeos de Budapest, en los que ya cuenta con un oro, en los 200 estilos, una plata, en los 100 espalda, y un bronce, en los 50 espalda.

No lo tenía fácil el español, que no solo debía superar la fatiga acumulada, sino que contaba entre sus rivales con algunos de los mejores nadadores del mundo, como el suizo Jeremy Desplanches, el británico Duncan Scott o el legendario húngaro Laszlo Cesh. Pero Hugo González ha llegado a estos campeonatos en un excelente momento de forma, como atestiguan no sólo sus medallas, sino los tiempos que está firmando en la capital magiar.

Su fortaleza física y mental le permitió, gracias al trabajo de los fisios Mónica Solana y Raúl Moreno, que se emplearon a fondo en un "masaje de recuperación rápida", reponerse a tiempo del esfuerzo realizado en la final de los 100 espalda, disputada apenas una hora antes.

El español lo demostró desde la primera posta, unos 50 metros a mariposa, que concluyó en sexta posición a 64 centésimas del suizo Desplanches, que salió dispuesto a revalidar el oro logrado hace tres años en Glasgow. La desventaja se amplió a 1.06 segundos, tras la posta de espalda, en la que el veterano Laszlo Cseh tomó la cabeza de la prueba con una magnífica actuación. No se rindió Hugo González, que tras la posta de braza ya oteaba las medallas, tras tocar la pared en cuarta posición a 58 centésimas del suizo Desplanches, que volvió a situarse al frente de la final. Pero ni Desplanches, todo un campeón de Europa y vigente subcampeón mundial, ni nadie pudieron contener el acelerón que protagonizó Hugo González en el nado libre, una posta final en la que fue el único capaz de nadar en 27 segundos. Hugo González se proclamó nuevo campeón de Europa tras aventajar finalmente en 19 centésimas al suizo Jeremy Desplanches.

El título lo acompañó de un nuevo récord de España. Rebajó en 1.27 segundos su anterior plusmarca nacional para situarse en la tercera plaza de la clasificación mundial del año a menos de dos meses para la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio. En la cita olímpica, ya tiene segura su presencia en Tokio en las pruebas de los 200 estilos y los 100 espalda, y tratará de lograr este vienes un nuevo billete en los 200 espalda.

Hugo González: "No me lo esperaba, pero esto se trata de competir"

El mallorquín Hugo González, que este jueves se colgó con apenas una hora de diferencia la plata en los 100 espalda y el oro en los 200 estilos en los Europeos de Budapest, reconoció que no esperaba subir al podio en las dos pruebas, aunque recalcó que "esto de trata de competir".

"No me lo esperaba, la verdad, pero esto se trata de competir, de retar al de al lado y eso es lo que hecho", señaló González en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación. El nadador del Canoe aseguró que el éxito no sólo se debe a él, sino al trabajo de todo el equipo que le respalda en estos Europeos. "Como decía ayer, esto es imposible sin el equipo que tengo detrás, ayer me dejé a los médicos que no mencione y que también están dentro. Este éxito no es sólo mío, sino de todo el equipo que tengo detrás", insistió González.

El nadador español, que sumó estos metales al bronce que logró en los 50 mariposa, no pone fin a su participación en los Europeos de Budapest, en los que volverá a competir este viernes en las preliminares de los 200 espalda. "El campeonato no ha terminado. Siempre hay cosas que mejorar, así, que a descansar bien y seguir adelante, porque aún quedan tres días", indicó el nadador balear.

La ambición de Hugo González, que cumplió 22 años el pasado mes de febrero, no se limita a estos Europeos, sino que tiene como principal objetivo los Juegos Olímpicos que se disputarán el próximo mes de julio en Tokio. "Desde luego es uno de mis mejores campeonatos a nivel internacional absoluto. Me da mucha confianza para una temporada que no acaba aquí, este verano están los Juegos Olímpicos y mi objetivo es seguir mejorando", concluyó González.