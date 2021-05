La trigésimo sexta edición del Trofeu Ciclista Pla de Mallorca que se inicia el próximo jueves con la etapa Ariany – Maria de la Salut, vivió ayer por la mañana el acto protocolario de presentación oficial. El escenario fue el teatro de Petra, una de las localidades de la comarca mallorquina cuya Mancomunitat patrocina el maillot amarillo de la carrera.

Además de la presidenta de la entidad supramunicipal, Joana Maria Pascual, estuvieron presentes los alcaldes de Montuïri, Joan Verger, y Algaida, Maria Antònia Mulet, junto con representantes de los equipos de gobierno de las distintas localidades. En representación del Consell de Mallorca intervino la directora del Àrea d’Esports, Margalida Portells, además de Paco Cuenca, vicepresidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears.

Representando a algunas de las firmas colaboradoras estuvieron Antoni Malondra, de Kubota-Autotècnica Sant Joan; Joan Terrades, de Sport&apps y Juan Carlos Rozas, de GSG. Este último estuvo acompañado por el ex ciclista Marcel Wust, el sprinter alemán cuyos mayores éxitos llegaron en la década de los noventa. Tomeu Arbona asistió en representación de Diario de Mallorca.

Mañana miércoles, por la tarde, en Maria de la Salut se realizará la entrega de los correspondientes dorsales a cada uno de los participantes, además de la reunión previa con los distintos directores de equipo.

La competición ciclista por etapas más longeva del calendario autonómico se inicia el próximo jueves. Será una carrera distinta ya que continúa la transformación iniciada en las últimas ediciones aunque sigue siendo la más codiciada por los integrantes del pelotón isleño. Prueba que por primera vez va a desarrollarse íntegramente en la demarcación geográfica de la comarca mallorquina que le da su nombre, a través de la cual la entidad supramunicipal pasa a ser su principal patrocinador junto con el área de Turisme i Esports del Consell de Mallorca. La promoción turística de esta zona geográfica y de sus maravillosos parajes pasa a ser uno de los objetivos de la carrera.

Fueron 35 ediciones ininterrumpidas. Ahora, después de la covid-19 y del obligado parón, llega la trigesimosexta edición del Trofeo Ciclista Pla de Mallorca que presenta algunas novedades significativas aunque sin perder la gran aceptación e interés que tiene esta competición ciclista por etapas que, por primera vez, presenta sus cuatro jornadas en fechas consecutivas, desde el jueves y hasta el próximo domingo con una contrarreloj y tres etapas en línea.

La estructura de la carrera se queda con una única competición tras la suspensión del Pla Petit, carrera reservada a los ciclistas de tercer nivel junto con los cadetes y las féminas. En consecuencia, las cuatro jornadas están reservadas a los de primer y segundo nivel desde juniors hasta masters. Todas ellas tienen la hora de inicio fijada a las 14.30 horas.

Inicialmente, las restricciones sanitarias no permitían una participación superior a los 150 ciclistas, inscripción que se completó dos semanas atrás hasta que se ha permitido llegar hasta los dos centenares de inscritos. En consecuencia se abrió de nuevo la inscripción para las cincuenta plazas restantes. Tanto para la ubicación de los puntos de salida y llegada de cada etapa como para los pasos por los núcleos urbanos se ha buscado evitar lugares con posibles aglomeraciones multitudinarias.

Las cuatro etapas

La jornada inaugural se desarrollará este jueves día 20 de mayo con salida de Ariany y llegada en Maria de la Salut con dos vueltas sobre las carreteras que unen Sineu, Llubí, Sencelles y Santa Eugènia, con 108 kilómetros. Al día siguiente la ruta se inicia en el concesionario Kubota de Sant Joan para finalizar en el santuario de Consolació, de la misma localidad, con 110 kilómetros, pasando en dos ocasiones por Sineu, Lloret, Montuïri, Porreres y Vilafranca antes de la ascensión final. Jornada que ha sufrido modificaciones respecto a la previsión inicial como consecuencia de las obras de canalización de agua que se están realizando en Petra y en el tramo inicial de ascensión al Puig de Bonany donde estaba establecido inicialmente el final.

Para el sábado 22 está programada una jornada cronometrada individual de 12 kilómetros que se iniciará en Lloret y finalizará en Sineu después de pasar por las inmediaciones de Sant Joan; la llegada se establece en el vial exterior de la localidad. La jornada final comienza en Montuïri y finaliza en lo alto del Santuario de Cura pasando por Sant Joan, Sineu, Costitx, Sencelles, Santa Eugènia, Algaida y Randa, con un trazado de 106 kilómetros.

Participación destacada

Capítulo aparte merece la inscripción masiva que ha registrado la prueba, que sigue teniendo una enorme aceptación en cuanto a los ciclistas mallorquines se refiere. Pero el formato que ahora se implanta, con cuatro jornadas consecutivas, favorece la participación de ciclistas foráneos, bien sean nacionales o extranjeros. Es el caso de la formación germana Dauner Akkon pro cycling que, bajo el asesoramiento de Marcel Wust, después de participar en la Challenge para profesionales de la pasada semana, estará en el Pla de Mallorca con algunas de sus jóvenes promesas, todavía en período de formación: Cory Greenberg, Jonas Messerschidt, Frederik Rasmann, Jan Marc Temmen y Diominik Bauer.

En cuanto al capítulo de participantes extranjeros, destacar la inscripción de dos triatletas británicos con la pareja que forman Mark y Caroline Livesey, de 48 y 42 años de edad respectivamente, pareja en la vida real y con un amplio historial a nivel internacional. Siguiendo con los triatletas, remarcar la participación de Xisca Tous, natural de Artà que, con 28 años, competirá con el maillot de la Agrupació Ciclista Sineu avalada por un enorme y destacado palmarés al más alto nivel, tanto nacional, europeo o mundial.

En cuanto a la participación mallorquina, estará también presente lo más destacado del pelotón isleño, con nombres como Bernat Trías, Lluís Borràs, Javi Salmerón, Joan Batle o el incombustible Tomeu Quetglas. Junto a ellos otro de los clásicos de las últimas temporadas isleñas, Miguel Indurain, el hijo de mítico ciclista navarro que ha firmado algunas actuaciones destacadas en las dos campañas anteriores.

Pese a formalizar su inscripción, no podrá competir el sub 23 de la Fundación Contador, Joan Martí Bennàssar, que está completando su quinta temporada en su actual equipo, que le acaba de reclamar para integrarse en una concentración previa al Giro sub’23. El de Marratxí, a sus 21 años, es un destacadísimo rodador que se defiende en la alta montaña aunque destaca tanto en pista como en las contrarreloj, siendo el actual campeón de Balears y el décimo primero sub 23 en el campeonato nacional.

Consecuencia de la ausencia de Miki Valls y Mateu Gamundí, los dos primeros de la general individual de la última edición, el dorsal número 1 será para Álex Martínez, tercer clasificado en la última edición.

Los maillots de la carrera

En cuanto a los distintos maillots que el Pla’21 ofrece a sus participantes, destacar que Diario de Mallorca seguirá ofreciendo una amplia cobertura informativa, además de patrocinar el maillot blanco que distingue al mejor junior, mientras que la Mancomunitat del Pla de Mallorca, entidad patrocinadora de la carrera, lucirá su anagrama en el maillot amarillo que distingue al líder de la general individual de la carrera ciclista. El maillot de la montaña está patrocinado por Sport&apps, el de las metas volantes corre a cargo del concesionario Kubota-Autotècnica Sant Joan y el maillot fucsia de las féminas lucirá el distintivo de la corporación IB-3.