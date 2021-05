El piloto mallorquín Joan Mir, un ejemplo de regularidad sobre su Suzuki, se dejó sorprender ayer en la recta de camino a la entrada al pit-lane para realizar el cambio de moto por el inicio de lluvia sobre el asfalto. En una jornada de locos en Le Mans en la categoría reina, Mir se fue al suelo con la moto completamente recta y sumó su primer cero del curso. El vigente campeón del mundo de MotoGP acumula 49 puntos en la general, a 31 del nuevo líder Fabio Quartararo, que ayer se subió al podio del Gran Premio de Francia, por detrás del australiano Jack Miller y el francés Johann Zarco.

Aunque la carrera de Moto2 se disputó completamente en seco y así fue declarada la de MotoGP, enseguida comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. En apenas tres vueltas comenzaron a ondear las banderas blancas que avisaban del ‘flag to flag’, o lo que es lo mismo, la posibilidad de entrar a cambiar de moto cuando quisiesen. El primero en enfilar la calle de talleres fue Marc Márquez, que así se puso líder de la carrera, por delante de Quartararo y de un Alex Rins que se iba por los suelos al poco de salir de nuevo a pista, en la vuelta seis, la misma en la que su compañero de equipo, Joan Mir, se iba por los suelos.

Márquez aguantó líder apenas dos vueltas, pues en la octava se fue por los suelos en la curva doce, aunque intentó regresar rápidamente al trazado. Miller se colocó líder de la carrera con cuatro segundos de ventaja sobre Quartararo y más de dieciséis respecto al japonés Takaaki Nakagami. La carrera se había convertido en una auténtica lucha por la supervivencia sobre la moto, en la que el más avezado fue el australiano Jack Miller, sin que el ídolo local Fabio Quartararo pudiese hacer nada por alcanzarlo y tampoco por evitar que le adelantase Johann Zarco. Marc Márquez sufrió una segunda caída en la curva seis y cuando era undécimo, que le obligó a retirarse en el duodécimo giro.

Joan Mir: «Al final de temporada, seguro que este resultado pesa»

Joan Mir, vigente campeón del mundo de MotoGP, lamentó lo ocurrido en Le Mans: «Ha sido una lástima lo que ha pasado, realmente no me lo esperaba ya que no iba apretando en esa vuelta y me he encontrado rodando con un montón de agua en pista con los slicks». «No me lo esperaba para nada, pero de estas situaciones también se aprende. He aprendido mucho, pero no este domingo. He aprendido en general en todo el fin de semana ya que este es un circuito que a la Suzuki le cuesta», aseguró el campeón del mundo. «Al final de temporada seguro que el resultado pesa, porque viendo el ritmo que podíamos tener en seco y en agua, creo que entre los cinco primeros hubiéramos estado», zanjó el mallorquín.