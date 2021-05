El Poblense gana en Villarrobledo y espera el milagro

Solo cabía una opción en Villarrobledo, ganar. Así lo ha entendido el Poblense, aunque al inédito once titular que ha presentado le ha costado casi diez minutos plantarse en el campo. Un equipo muy ofensivo que a los cinco minutos ha recibido gol en el primer ataque claro del cuadro manchego. Cantave ha puesto el 1-0 en el marcador y ha inyectado un buen chute de adrenalina a los mallorquines.

No ha tardado mucho el Poblense en igualar el duelo, en una jugada de banda que ha culminado Dani Benítez con la derecha. Otro disparo desde la frontal de Lucas ha puesto en evidencia que a los mallorquines solo les valía el triunfo.

Curiosamente, los locales, tranquilos tras saberse ya descendidos, se han hecho con el balón ante un Poblense que ha decidido esperar más en el medio del campo y así poder encontrar huecos a la contra. Un balón al larguero de Ndi ha hecho espabilar de nuevo a los de Troya cuando aún no se llevaban 20 minutos de juego.

La lesión de Dani Benítez (minuto 22) no ha trastocado el plan del Poblense, necesitado de los puntos y que ha puesto otro delantero en liza, aunque han aumentado los balones al área y los pases en profundidad. Ha sido precisamente su sustituto, Mateu Ferrer, quien de cabeza ha puesto el 1-2 en el descuento del primer tiempo.

En el regreso de los vestuarios no ha variado el encuentro, con un Poblense superior aunque sin pegada. El once de Troya ha perdonado varias veces el 1-3. Sin puntería arriba, el equipo mallorquín ha intentando calmar el partido, cerrar su área y buscar las contras. No ha pasado nada más en el encuentro, salvo alguna que otra oportunidad fallada por el Poblense.

Al final, victoria para mantener la fe en un milagro. Lo necesitará el Poblense, que ya tiene la segunda plaza inaccesible y que deberá ganar la próxima semana en casa al Socuéllamos (ya salvado) y esperar resultados. Aunque primero debería perder esta noche Las Rozas; si gana, siempre quedaría por delante de los mallorquines.