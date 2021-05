Una vez más, y se ha convertido en la tónica habitual, las Suzuki fallaron en la clasificación del Gran Premio de Francia y tanto el mallorquín Joan Mir (14º) como su compañero de equipo, Álex Rins (15º) saldrán desde muy atrás en la carrera de este domingo en Le Mans.

«Hemos estados poco afortunados en la Q1, me he encontrado bien nada más salir y he sido rápido en mojado, pero la pista se ha secado enseguida y el neumático blando trasero se ha calentado mucho y no he podido apretar bien en las dos últimas vueltas», explicó el vigente campeón del mundo de la categoría reina.

Por su parte, Fabio Quartararo consiguió ser ‘profeta en su tierra’ con la tercera ‘pole position’ consecutiva de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial de MotoGP. En un apretado final que comenzó con Marc Márquez al frente de la tabla de tiempos, los cambios se sucedieron ininterrumpidamente al asumir el liderato primero Maverick Viñales y después Quartararo, recién operado del síndrome compartimental en su brazo derecho, aunque también superaron al español el australiano Jack Miller y el italiano Franco Morbidelli.

En Moto2, Augusto Fernández firmó una meritoria quinta posición que le permitirá salir desde la segunda línea de la categoría intermedia. Tras irse por los suelos en la última carrera disputada en el Gran Premio de Jerez, el piloto del equipo Elf Marc VDS intentará hacer los deberes este mediodía sobre la pista de Le Mans y sumar su primer podio del curso. Para ello tendrá que intentar superar a los pilotos que ayer se clasificaron por delante de él en Francia. Raúl Fernández (Kalex) logró su primera mejor clasificación de entrenamientos en la categoría de Moto2 y marcó su registro por delante del italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y del estadounidense Joe Roberts (Kalex).

En Moto3, al representante mallorquín de la categoría, Izan Guevara, le tocará tirar de épica para remontar los malos resultados registrados ayer en el Gran Premio de Francia, donde no pudo pasar de la vigésimo sexta posición en la parrilla de salida. «Hemos tenido que pasar por la Q1 porque no hemos podido clasificarnos con el tiempo de los entrenamientos libres. Hemos dado el máximo, pero no hemos conseguido cuadrar una vuelta perfecta», analizaba Izan.

En Moto-E, grandes noticias para el mallorquín Miquel Pons, quien saldrá desde la segunda posición.