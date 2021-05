El Palmer Alma Mediterránea Palma juega mañana domingo (12:30 horas) en Valladolid el último partido de la fase regular con la tranquilidad de haber hecho los deberes. «Vamos a ir a Valladolid a ganar, tal y como hemos hecho en otros partidos, y luego ya miraremos la clasificación», afirmó.

Álex Pérez, uno de los técnicos del conjunto mallorquín, rememoró ayer el maravilloso momento que vivieron en Son Moix la jornada pasada, tras el triunfo ante el Palencia: «Fue una alegría inmensa. Un día de festejo total. Nos enteramos en medio de la pista porque habíamos avisado de que no queríamos saber nada del otro resultado durante el partido». «Estábamos haciendo el ‘1,2,3 Palma’ que hacemos al final de cada partido y nos enteramos de que el Granada había ganado y de que el Valladolid se había quedado fuera. Todo el mundo nos gritaba y no sabíamos bien porque era, la celebración fue doble », recordó.

«Hicimos los deberes a nuestro más puro estilo y delante de nuestro público. Tuvimos esa remontada de doce puntos y dejando el partido en un marcador corto. Estamos muy contentos de haber logrado ese objetivo junto a nuestro público y sentir su calor», aseveró.

El partido de mañana en Valladolid servirá para conocer el puesto que finalmente ocupará el equipo, sexto o séptimo; si los inmobiliarios ganan y el Alicante pierde, se habrá conseguido la sexta plaza. Sin embargo, Pérez relativizó esta circunstancia: «Nunca nos hemos fijado en la clasificación y sí en hacer nuestro trabajo de la forma más competitiva y disciplinada posible».

Además, López no descartó que el encuentro sirva para el futuro inmediato: «Queremos ver algunas cosas de cara al play-off en la actitud de los chicos y en el juego. Se trata de un partido para disfrutarlo y para competirlo al cien por cien, como hemos hecho hasta este momento».

Ya centrándose en el play-off, el entrenador andaluz proyectó un deseo: «A la liga no podemos más que pedirle que nos siga premiando y manteniendo viva esa ilusión. Ojalá que podamos prolongar esto hasta finales de junio». «Al ser un equipo que no pierde nada, si no que va aprendiendo de todo, vamos a ir a disfrutarlo y a seguir aprendiendo de esta liga tan bonita», concluyó.