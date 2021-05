Tres debutantes con un mismo objetivo

Tres conductores con un largo historial de victorias que lucharán por un mismo objetivo. A las riendas de It Hes Love RS lo hará Cati Riera, Toni Andreu estará guiando a Il·lusió AM y el único aprenent de la carrera, Jeroni Fuster, dirigirá a Indian Above.

Según datos de la Federació Balear de Trot, Toni Andreu suma un total de 387 carreras, con 37 triunfos conquistados, mientras que Jeroni Andreu debuta en la clásica tras disputar 282 carreras, con 91 victorias.

Por su parte, la familia Riera-Massanet estará representada en el Gran Premi Nacional por Joan Toni Riera y Cati Riera. En esta edición del Gran Premi Nacional será la segunda vez que padre e hija coincidan entre los 16 participantes de la gran clásica por excelencia del Hipòdrom Son Pardo.

Cati Riera, con 1.055 carreras disputadas y 184 victorias, se sumará de esta manera a las otras cuatro anteriores féminas que ya han disputado el Gran Premi: Pilar Estelrich, con Havana Volo en 2003; Marga Servera, con Nakita Twist, en 2007; Tinita Pocoví, con Belinda de Ladil, en 2014; y Vicky Ginard, con Heli Pou Rafal, en la edición del año pasado.

Cati Riera, a las riendas de It Hes Love RS, disputará la salida con el dorsal más cercano a la cuerda en Son Pardo. Con el hijo de Gristan Mar obtuvo su mejor resultado en el ‘Critèrium dels 2 Anys’, en el que finalizaron en segunda posición a 1:15’5.

A Il·lusió AM se le ha resistido la victoria a lo largo de este año, aunque en las seis últimas carreras disputadas ante sus rivales de promoción las ha ganado todas. Un seguro en la llegada.

Por último, Indian Above, como representante de los Hermanos Fuster, afrontará su carrera más especial con un dorsal complicado desde el segundo pelotón.