Toni Frontera aspira a su séptimo ‘Gran Premi’

Si hay un profesional a día de hoy al que se debe enmarcar con letras de oro en las citas, año tras año, en el ‘Gran Premi Nacional’ es Toni Frontera. El vencedor en seis ocasiones de la clásica de los tres años, y reciente vencedor del ‘Casc d’Or’, aspira este domingo en el Hipòdrom Son Pardo a aumentar su palmarés a siete títulos.

En la mejor prueba para ejemplares de tres años de las que se disputan a lo largo del año en Son Pardo, el profesional con más victorias en el ‘Gran Premi’ será el encargado de guiar a Ilove Durán.

El binomio Frontera-Puigserver ya conoce lo que es lograr la victoria en esta gran cita como conductor y propietario de Silver Mixó, aunque en esta ocasión, con Ilove Durán sin ser una de las principales punteras de la generación, aparece como ‘outsider’.

Con tan solo una victoria en las doce carreras que Ilove Durán ha disputado en Son Pardo, no ha sido capaz todavía de marcar el mismo nivel ganador que obtuvo Toni Frontera con sus ejemplares en ediciones anteriores.

Con una genialidad como la del año pasado a las riendas de Hiper Coktail, el profesional de Son Ferriol, en una prueba donde salía lastrado desde el segundo pelotón, acabó marcando las diferencias necesarias para lograr la victoria.

El hexacampeón del ‘Gran Premi’ –y siete veces vencedor como entrenador– deberá superar las dificultades que presentó la hija de One too Many en su última carrera si quiere volver a repetir de nuevo el triunfo en su prueba talismán.

Joan Toni Riera y Guillem Andreu, con tres victorias cada uno en el Gran Premi Nacional, serán los profesionales que aprieten más a ‘Golden Boy’ en la lucha por ser el más laureado de la clásica.