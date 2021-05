El Palmer Palma cierra este próximo domingo en Valladolid la segunda fase de la LEB Oro con la tranquilidad de estar clasificado para los play-off. «Nos habíamos marcado como objetivo principal pasar a la segunda fase y no vernos en una posición que supusiera pelear por no bajar y lo logramos. Una vez conseguido ese objetivo el reto era el play-off y se ha conseguido una jornada antes de acabar», subrayó ayer el pívot alemán Justin Raffington, que añadió: «Es un alivio para todos. Vamos a poder ir al próximo partido sin presión y divirtiéndonos al jugar». Una tranquilidad que, sin embargo, no relajará a un Palmer Palma que se ha fijado como último objetivo ganar en Valladolid y acabar en la sexta posición.