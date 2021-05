Rafa Nadal, número 3 del ránking mundial, debutará mañana en el Masters 1.000 de Roma contra el italiano Jannik Sinner, número 18 del mundo, quien doblegó este lunes por 6-2 y 6-4 al francés Hugo Humbert.

Nadal, que busca este año su décima corona en la tierra batida del Foro Itálico, se enfrentará a la gran esperanza del tenis italiano, un Sinner que, a sus 19 años, alcanzó este curso la primera final de su carrera en un Masters 1.000 rindiéndose en Miami ante el polaco Hubert Hurkacz.

Sinner, que se convirtió en el italiano más joven en entrar entre los mejores veinte jugadores del mundo desde 1973, debutó con autoridad en la tierra batida romana y se deshizo de Humbert en una hora y 29 minutos. Ganó 6-2 el primer parcial sin conceder ninguna opción de rotura al francés y, pese a perder el saque en el primer juego de la segunda manga, recuperó con dos roturas en los dos siguientes juegos al resto para sentenciar el choque con un 6-4.

Nadal y Sinner se han medido en una sola ocasión y el de Manacor impuso su ley en Roland Garros de 2020, en los cuartos de final, cuando triunfó en tres parciales (7-6(4), 6-4 y 6-1).

A la espera de la confirmación oficial del programa, Nadal y Sinner deberían enfrentarse mañana miércoles.

Djokovic

Novak Djokovic reconoció ayer que, tras lograr el récord de semanas al frente de la clasificación mundial, su prioridad es hacerlo bien en los torneos Grand Slam y que encara el torneo de Roma como una preparación para Roland Garros. «Mi calendario es distinto, se siente distinto. No voy a decir que se siente raro, porque me está gustando disfrutar de otras cosas que me interesan. Juego un nivel definido de torneos».