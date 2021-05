Incògnites i certeses del play-off

En aquests moments hi ha set equips classificats: Corunya, Granada, Breogán, Castelló, Oviedo, Alacant i Palma. Qui encara no s’ha guanyat la vuitena plaça és el que obtingui la primera posició al Grup de la Permanència, grup que decideix els que l’any que ve seran equips de LEB Plata i que, per incentivar els millors conjunts que lluiten per no descendir, la FEB va decidir que s’enfrontaria al play-off al primer classificat del Grup de Classificació.

La darrera jornada és important perquè decidirà l’ordre dels participants i aquest arranjament concretarà els encreuaments de les eliminatòries. Els quatre primers tindran el factor pista a favor, és a dir, jugaran el primer partit a casa i, si fos necessari, també el tercer. A un play-off el poder jugar més encontres com a local és un privilegi guanyat a la pista, però enguany no és tan poderós, perquè l’accés als recintes està limitat i, per ara, la quantitat d’espectadors que poden presenciar els partits és molt menor que la cabuda real dels pavellons.

El que sí sabem és que el Palmer Palma no tindrà el factor pista a favor, perquè o bé serà setè o bé, sisè. Si acaba en setena posició jugarà contra el segon; si assoleix la sisena plaça, el seu rival serà el tercer. Si diumenge els palmesans guanyen a Valladolid, que no té cap possibilitat d’accedir al play-off, i Alacant perd a Palència, també sense opcions, Palma haurà aconseguit la sisena i Alacant, la setena. Si els immobiliaris no guanyen, la setena plaça serà per als de Ciutat.

A hores d’ara les quatre primeres posicions no estan decidides. El que sí és cert és que se les repartiran entre el Corunya, el Granada, el Breogán i el Castelló. Aquests quatre conjunts ocuparan les quatre primeres posicions i disposaran del factor pista al seu favor. També sabem que el Breogán, si no acaba primer, ocuparà la segona plaça, perquè va ser el guanyador de la Copa Princesa d’Astúries i, com a vencedor d’aquesta competició, té el dret d’ocupar el segon lloc de la taula classificatòria. Per tant, el possible rival dels illencs serà un dels quatre abans esmentats.

Segurament els entrenadors i jugadors dels equips implicats en les eliminatòries, encara que no ho manifestin públicament, tinguin les seves preferències i s’estimin més un determinat equip o no en desitgin un altre en concret seguint arguments esportius sòlids. Ara bé, en aquesta temporada s’està demostrant que la LEB Or és una de les més obertes dels darrers anys i que, abans de començar els partits, no és fàcil pronosticar el guanyador. Clar que hi ha favorits, però el seu favoritisme inicial ha anat minvant a mesura que les jornades avançaven. Favorits? Breogán, Corunya, Granada o Castelló. Per ventura també Alacant. Oviedo i Palma no ho són, però...

El play-off és una competició diferent, amb unes característiques molt pròpies. Tot el que ha succeït abans no té cap valor. El que compta és arribar en un bon estat físic i psíquic, sense lesions i molèsties dels jugadors importants, amb una gran dosi d’autoestima i de capacitat de sofriment i amb un saber gestionar la pressió que les eliminatòries aniran generant. Evidentment la qualitat de les plantilles és important, però durant la temporada regular alguns resultats d’alguns partits han demostrat que no és determinant.

Diumenge coneixerem la posició del conjunt de S’Arenal i el rival contra el que s’haurà d’enfrontar.