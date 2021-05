Orsai | Temporada de conte

Ahir donàrem per conclosa la temporada del primer equip masculí amb una derrota intranscendent. Podem dir que ha estat una temporada de conte.

I és així perquè en part em recorda el conte de La lletera. Aquella que ja havia planificat tota la seva vida abans de vendre la llet. Nosaltres a principi de temporada ja parlàvem d’ascens. Que teníem un gran equip, que faríem el que no varem poder fer els dos darrers anys... Com si fer campions de grup ja estàs fet. Però com la lletera quan li va caure el càntir ple de llet, a nosaltres ens han pesat massa la mala planificació i els errors esportius comesos a principi de temporada.

La segona part de la temporada ha estat com aquell altre conte del nin que havia de fer la Primera Comunió i el seu pare el va dur a la perruqueria per tallar-li les puntes dels seus rinxols rossos. Allà, un barber maldestre va fer un desastre i aquells preciosos cabells es convertiren en una arranada, al zero. El seu pare quan el va veure va dir: idò ja combregaràs l’any qui ve. De la mateixa manera nosaltres després de veure que no arribaríem a l’objectiu de l’ascens ens hem hagut de conformar amb el premi menor i dir: ja ho tornarem a provar l’any qui ve.

També ha estat una temporada de conte perquè com a El vestit nou de l’emperador, aquesta maleïda pandèmia ens ha portat molts partits de futbol, però amb poca o nul·la presència de públic a l’Estadi. Com aquell vestit que no podia veure ningú i que l’estupidesa humana feia que no gosassin a dir-ho. Ha passat el mateix amb el futbol, pocs han aixecat la veu per queixar-se i defensar que sense afició no hi pot haver futbol.

La planificació de la propera temporada ja s’ha iniciat amb canvis, tothom espera que no sigui com al conte d’ Els tres desitjos que tot i parèixer que triant tres coses obtindrem «la felicitat» al final s’acaba com el principi. Per nosaltres els canvis esportius han de servir perquè no es cometin els errors del passat.

L’únic segur és que totes les penyes serem allà, animant com sempre, i començarem la temporada amb les il·lusions renovades, pensant que com els va passar a na Ventafocs i al príncep, finalment tendrem un idil·li amb la Segona Divisió.