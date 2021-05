Sean Sadler ha sido el gran triunfador de la XII Setmana de la Vela Trofeo Duran en la clase Optimist. El regatista del Club Nàutic S’Arenal (CNA) se ha impuesto en la regata organizada por el Club Nàutic de Cala Gamba en las categorías absoluta y Sub 13, merced a un parcial de 1+1+(4)+2+1 que le ha permitido superar en dos puntos al segundo clasificado de la general, su compañero de equipo Hugo Rodríguez, y al tercero, Tim Lubat, del Real Club Náutico de Palma. Juan Bennàssar (RCNP), que ayer concluyó la jornada al frente de la flota, se ha tenido que conformar finalmente con el cuarto puesto.

La vencedora en categoría femenina ha sido Laia Mattos, del Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP), quien, al igual que Sadler, ha ganado el absoluto y el Sub 13, seguida de Marina Garau (CNA), plata absoluta y Sub 13, y María Rosselló (RCNP). Beatriz Quintana, del Club Nàutic Cala Gamba, ha obtenido el bronce Sub 13 femenino.

En Sub 11, la victoria ha sido para Luca Abs (CMSAP), en categoría masculina, y Sibila Busquets (RCNP), en féminas, mientras que Lorenzo Valobra, del Club Nàutic S’Estanyol, se ha llevado el triunfo en el Grupo D, donde compiten los regatistas con menos experiencia.

La jornada de hoy ha sido complicada para el Comité de Regatas. La primera salida, para e Grupo D, se ha dado a las 12.12 horas con el eje entablado en 185 grados y 10 nudos de intensidad. El viento, sin embargo, ha ido amainando a medida que avanzaba la prueba para los dos Grupos de Optimist. Los barcos con distintivo azul han concluido la manga con una brisa muy suave que ya hacía presagiar un cambio de dirección del viento. Y así ha sido. La segunda prueba se ha montado con la baliza de barlovento a 200 grados y con 7 nudos. A lo largo de esta manga, en la que el viento hay ido cayendo paulatinamente, se ha tenido que cambiar el recorrido y recortar algunos tramos. Sorprendentemente, al terminar la regata, cuando los últimos barcos cruzaban la bocana del puerto de regreso a Cala Gamba, se ha levantado un fuerte vendaval, con rachas de más de nudos.

La XII Setmana de la Vela Trofeo Duran se disputa a largo de dos fines de semana. La primera ronda, que hoy ha concluido, ha puesto en juego el título de la clase Optimist, con una participación de 150 barcos. Los próximos 15 y 16 de mayo competirán las clases 420, ILCA 4, ILCA 5 y Vela Latina.

Por primera vez en sus doce años de historia, tras la suspensión de la edición de 2020, la Setmana de la Vela Trofeo Duran ha tenido que limitar el número de participantes para poder cumplir con las normas sanitarias decretadas por las autoridades autonómicas, que impiden reunir a más de 150 participantes. La semana que viene se espera repetir esta cifra dividida en las cuatro clases restantes.

Joan Marc Rigo, director del Club Nàutic Cala Gamba, se ha mostrado “satisfecho” con el desarrollo de la primera ronda y ha destacado que se ha podido completar el programa previsto a pesar de que han sido dos días complicados para el Comité de Regatas. “Ayer tuvimos que empezar casi tres horas más tarde de lo previsto y hoy el viento ha sido inestable. No obstante, se han hecho todas las mangas previstas y hemos podido completar todos los podios”. Rigo ha agradecido la colaboración de la empresa Duran, mecenas de la Setmana de la Vela desde su primera edición. “Este año, además, están de celebración, porque cumplen 50 años. Para nosotros es muy importante tener el soporte de este patrocinador”, ha añadido.

La Setmana de la Vela Trofeu Duran elige a un ganador absoluto entre todos los participantes. El premio es para el deportista que consigue más primeros puestos. En caso de empate, se tiene en cuenta el número de inscritos en cada clase. El nombre del vencedor queda grabado en la peana de una copa que permanece expuesta en el Club Nàutic de Cala Gamba. Sean Sadler, con tres primeros sobre cinco pruebas, es un firme candidato a la victoria absoluta, aunque todavía falta ver qué hacen los representantes de las clases que aún no han competido.