Pilotades | Toni Amengual cumple 500 partidos con la camiseta del UE Alaró

Mengu: «El UE Alaró es mi segunda familia»

«Soy un afortunado, no ya por los 500 partidos, sino por toda la gente que he conocido y que me rodea, tanto compañeros como rivales, que ya son amigos míos. Toda una vida jugando al fútbol, riendo, llorando, me he caído pero me he vuelto a levantar. Creo que todo esto ha hecho que sea la persona que soy en estos momentos. Te pasas mucho tiempo jugando al fútbol y te formas como persona. Para mí esto es un estilo de vida. Es sacrificado, sí, pero la recompensa es tres veces más grande. El UE Alaró es mi segunda familia», señaló ayer Mengu, que añadió: «Me gustaría que los jóvenes no tirasen la toalla a la primera de cambio, Vale la pena hacer este esfuerzo».

Primera Regional: El Pollença i Port gana en Artà

El Pollença i Port derrotó ayer por 2-4 al Artà en su terreno de juego. Lo destacable de este triunfo es que nadie ganaba es Ses Pesqueres desde hacía tres años. El cuadro de Joan Garau, ayudado por Nacho Llompart, lo logró ayer. El Pollença i Port alineó a Miquel Cabot, Joan García, Toni Marquet, Josep Frontera, Daniel Gómez, Sebastià Janer, Joan Martorell, Tomeu Riusech, Josep Vives, Dragan Mikulic y Miquel Sabater. También estuvieron: Franco Funaro, Mateu Escanellas, Francisco Caballero, Miquel Vich, Francesc Moreno, Juan Calvente y Andreu Cifre.

Tercera División: Miquel Amengual, 100 encuentros

El portero del Santanyí de Tercera División, Miquel Amengual, cumplió este pasado fin de semana su partido número cien en esta categoría. Lo celebró con una gran actuación y dejando la portería a cero ante el Portmany (2-0).

Primera femenina: El Collerense B gana el derbi

El Collerense B de Xavi Herreros derrotó por 3-1 al Son Sardina, en el derbi que ambos conjuntos jugaron en el Coll el sábado. El Collerense B alineó a Blanca Noguera, Ainoa García (María Elena Giménez, min. 77), Paula Ginard, María Juan, María Córdoba, Bárbara Ginard, Laura Mir, Llucía Martorell, Alicia Florit, Nicole Juan (Rosa Mesquida, min. 85) e Irene Márquez. El Son Sardina a Catalina Cueto, Raquel Gurrionero, Tania Sánchez, Margalida Cueto, Elena Montané, Sonia Torres, Saira De Los Santos, Paula Neiro (Alba Fresneda, min. 55), Melodie De Dios, Anais Balduz y Nicole Urrutia. Marcaron: 1-0, Nicole Juan (min. 15); 1-1, Margalida Cueto (min. 27); 2-1, Alicia Florit (min. 29); 3-1, María Córdoba de penalti (min. 65).

Primera femenina: El Baleares cae en Huesca

El Atlético Baleares cayó por 2-1 ante el Huesca en la visita que hicieron el sábado las blanquiazules a tierras aragonesas. Las palmesanas tuvieron la suerte en contra dado que se adelantaron por mediación de Carla Sánchez pero un gol en propia puerta y uno en el último suspiro dio los tres puntos a las locales. El Atlético Baleares alineó a Natalia Martínez, María del Mar Ponce (Victoria Chica, min. 63), Margalida Fullana, Carla Sánchez (Abigail Quiroz, min. 63), Marina Orozco, Laura Martínez (Mayra Tárraga, min. 78), Fátima Traversaro, Yolanda Bonnín, Marina Steindl, Neus Perelló (Paula Solé, min. 83) y Lucía Puigcercós (Lucía Corrales, min. 63).

Segunda B Futsal: El ETB se proclama campeón

Con su victoria ante el Barceloneta por 5-3, el ETB Hidrobal Calvià se proclamó campeón del grupo 3C a dos jornadas para el final y con ello consigue el factor campo en la primera eliminatoria de ascenso a Segunda. Victoria que alarga una semana más la condición de invicto de los hombres de Miquel Vidal en el Pavelló Galatzó que data desde diciembre de 2017.

Miquel Vidal: «No tengo palabras, soy muy feliz»

El entrenador del ETB, Miquel Vidal, dijo al acabar el partido: «Ahora sí, matemáticamente ya somos campeones y estamos clasificados para la fase definitiva para ir a Segunda. No tengo palabras, es un momento de gran felicidad. Gracias a todos y a trabajar duro».