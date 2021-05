Cartulina morada | La información sesgada del fútbol

El coronavirus ha llegado para quedarse, al menos de manera figurada. A lo largo de estos últimos meses son muchas las costumbres, normas y particularidades que se han ido instaurando alrededor del fútbol -y del Mallorca- y que no tengo ninguna duda de que perdurarán más allá de la pandemia. Hace más de un año que el periodista no puede acercarse a un vestuario o conocer a un cuerpo técnico de un equipo de Primera o Segunda División. Sabemos que están, entrenan y juegan por las imágenes y la información que envían los propios clubes a través de sus redes sociales de la forma que ellos consideran oportuna. Hoy en día el aficionado se entera antes que el propio medio de comunicación de lo que ocurre en la actualidad de su equipo y cuando por H o por B algún periodista saca alguna primicia, se pone en entredicho porque «el club no la ha confirmado». El Mallorca y el resto de clubes de España han conseguido que la noticia sea lo que ellos quieren que sea noticia. La distancia social que ha creado LaLiga entre clubes y medios de comunicación ha venido para quedarse y no tengan ninguna duda de que eso no favorece al aficionado de a pie. Tras el secretismo y el ocultismo nacen siempre las peores guerras.