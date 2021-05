«Tuve que montar un gimnasio en una habitación de mi casa»

El mallorquín, que compite con ficha del club Fent Camí Mislata, se ejercita en el Centre de Tecnificació (Príncipes de España). Allí se han esforzado en acondicionar el recinto con detalles que le faltaban tanto al lanzador como a la instalación, aunque ahora mismo el lugar de entreno se le ha quedado «corto» ya que destrozó una viga que hace de tope con un lanzamiento de más 20 metros. Curiosamente, no está incluido en la Escola Balear de l’Esport (EBE).

¿Qué significa estar en la Copa de Europa de Lanzamientos?

Para mí es algo genial e indescriptible ser internacional absoluto por primera vez. Ya lo había sido en las distintas selecciones de las categorías inferiores, pero esta es algo especial.

¿A qué aspira en su debut como internacional absoluto?

A ir cogiendo tablas, controlar mis emociones, estar en mis marcas, ir cogiendo veteranía y tener mayor conocimiento de las grandes competiciones. Espero competir defendiendo la camiseta española en más ocasiones.

La primera vez siempre tiene el hándicap del nerviosismo propio del debutante. ¿Espera estar dentro de sus marcas?

Voy con la ilusión de superar los 19 metros y lanzar el máximo posible.

¿Cómo espera quedar en Split?

Mis esperanzas son las de estar entre los tres primeros clasificados.

En estos momentos el peso está en una transición, se retira Borja Vivas y Diego Tobalina parece que no está en su mejor momento. ¿Se considera su relevo generacional?

"Me gustaría que me recordaran por ser el primer mallorquín en lanzar más de 20 metros"

Esa es mi ilusión, pero lo que a mí más me motiva es estar por encima de los 19 metros y sobrepasar los 20 metros, que creo que estoy capacitado para hacerlo. Me gustaría que se me recordara por ser el primer mallorquín en lanzar más de 20 metros en peso.

Su preparación es para elogiar. Aparte de los entrenos técnicos supervisados por J.J. Vellibre, el trabajo de gimnasio lo hace en su casa... y a partir de las diez de la noche.

Es la pura verdad. Tengo que trabajar para comer. Aparte de ciertos problemillas y por la pandemia no tuve más remedio que montar un gimnasio en una habitación de mi casa. Me encierro y hago el trabajo de musculación, que es imprescindible para un lanzador. Le dedico unas dos horas diarias y me voy a dormir sobre las dos de la madrugada.

¿La concentración en Portugal le dio fuerza para seguir?

Sirvió para demostrarme que para ser un campeón hay que tener buenas condiciones. Allí vi que si tuviera que preocuparme solo de entrenar, lanzaría bastante más. Te levantas, te sirven el desayuno, duermes las horas debidas y no tienes ninguna preocupación. Todo lo tienes hecho.