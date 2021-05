La Liga no deja de actualizar el protocolo de actuación tanto en los entrenamientos como en los partidos que está vigente desde que volvió la competición hace un año tras el visto bueno del CSD y el Ministerio de Sanidad. Modificaciones que se van realizando ante los nuevos escenarios de la pandemia y cuyo última modificación fue presentada la semana pasada en la Comisión Delegada de la Liga de cara al tramo final de competición tanto en Primera como en Segunda división.

Entre estos cambios respecto al anterior protocolo anterior está la inclusión de las pruebas de antígenos que lleva utilizando desde enero pasado como alternativa a los PCR. Son cuatro test de antígenos a lo largo de la semana. Si algún club quiere seguir empleando los PCR deberán ser asumidos por el propio club y se lo debe comunicar a la Liga.

El mismo protocolo incluye un esquema donde deja claro los mecanismos de actuación con los antígenos. Si aparece un positivo entonces debe realizarse el PCR correspondiente para confirmar si es positivo o negativo.

Si sale como indeterminado, el protocolo establece una nueva prueba de antígenos ante la cual se pueden presentar tres escenarios. Si esta nueva prueba sale positiva, entonces se recurre al PCR. Lo mismo si sale indeterminada. En caso de salir negativa se le vuelve a hacer otra prueba rápida de antígenos. Si esta tercera prueba da positivo o indeterminado, se volverá a recurrir al PCR. Si sale negativo, se descarta el COVID. Lo mismo cuando salga negativa la primera prueba de antígenos.

El documento deja claro que Laliga seguirá estudiando y monitorizando cualquier tipo de test rápido que sea validado por las autoridades sanitarias y que permita la detección rápida y precoz de COVID.

Una de las grandes novedades radica en los desplazamientos, dado que LaLiga ya permite que se pueda viajar en vuelos regulares, y no exclusivamente charter como venía siendo costumbre hasta ahora. En caso de utilizarse esta forma de desplazamiento, quedará prohibido el servicio de catering teniendo que ser el equipo quien surta de botellas de agua a los jugadores. Además el período de estancia en la terminal debe ser el menor posible y no está permitido acercarse a ninguna comercial de las terminales. Estos vuelos regulares podrán utilizarse siempre y cuando los desplazamientos no sean superiores a los 450 kilómetros. En caso contrario, debe seguir realizándose en vuelo charter. El uso de estos desplazamientos regulares, anula la obligatoriedad de compensación por parte de LaLiga a los clubes.

En este sentido, al Mallorca le quedan a día de hoy tres desplazamientos a realizar, pero todos ellos implican un viaje de más de 450 kilómetros, por lo que la entidad bermellona, que ya había confirmado que su intención sería seguir desplazándose en vuelos privados, lo tendrá que seguir haciendo ahora por normativa de LaLiga.

Por vía terrestre se mantiene el AVE charter y también el regular donde los clubes deberán contratar vagones completos, estando también prohibido el catering.

Esta última actualización mantiene la prohibición de cambiarse antes del inicio del encuentros en los vestuarios del estadio y para la ducha posterior. Sólo en los casos de fuerza mayor podrá hacerse uso de estas duchas, por turnos de no más de seis personas y la ducha no podrá superar los cinco minutos. Se mantiene el mismo protocolo en cuanto a la hora de saltar al césped, formación, retirada del campo etc. Lo mismo respecto a la presencia de los medios en los estadios y cuya ampliación entrará en vigor desde el próximo fin de semana.