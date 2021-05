Sin hacer excesivo ruido, Joan Mir sigue avanzando paso a paso en este inicio del campeonato, donde por el momento está visitando las pistas que peor le van, pero donde ha conseguido sumar un total de 49 puntos que le permiten asentarse en la cuarto posición de la general de MotoGP. El mallorquín de Suzuki finalizó ayer quinto, un resultado que le permite colocarse a 17 puntos del nuevo líder Pecco Bargnaia y a solo 15 del teórico hombre fuerte del campeonato Fabio Quartararo.

La regularidad y la consistencia en sus resultados le siguen dando rédito al piloto de Suzuki, que ayer, en el circuito Ángel Nieto de Jerez reconoció haber notado «sensaciones buenas», tras salir desde la décima posición en la parrilla de salida. Mir fue el mejor español de la categoría y acabó por delante de Aleix Espargaró (Aprilia) y de Maverick Viñales (Yamaha).

El australiano Jack Miller (Ducati) supo aprovecharse de los errores del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que iba camino de conseguir una clara y contundente victoria cuando los problemas de rendimiento con su moto hicieron que desapareciese su ventaja, primero ante Jack Miller y después con los italianos Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) y Franco Morbidelli (Yamaha), pero es que a ellos le sucedieron una serie de pilotos que acabaron relegando al francés a la decimotercera plaza, al rodar en algunas vueltas hasta cuatro segundos más lento que los mejores de la categoría. El español Marc Márquez (Honda), que sufrió dos caídas durante las sesiones de entrenamiento de la carrera española, la última de ellas la misma mañana del domingo en el ‘warm up’, acabó en una meritoria novena plaza.

Quartararo, que mostró un ritmo superior al de todos sus rivales en entrenamientos, llegó al liderato de la carrera en la cuarta vuelta y comenzó a tirar con fuerza y sin errores para poner tierra de por medio. Pasado el ecuador de la carrera comenzaron los problemas para el francés, que primero vio cómo le adelantaba Jack Miller y después lo hacían también Bagnaia, Morbidelli, Nakagami, Mir, Espargaró, Viñales, Zarco, Marc Márquez y Pol Espargaró, perdiendo posiciones de manera vertiginosa para acabar decimotercero, superado en las últimas vueltas por el portugués Miguel Oliveira y el alemán Stefan Bradl.

Mir: «Marc Márquez ha demostrado que es humano»

El vigente campeón del mundo de MotoGP admite sentirse «más satisfecho que contento». El piloto mallorquín Joan Mir (Suzuki) dijo sentirse «satisfecho más que contento», tras finalizar quinto en el Gran Premio de España. «Hemos dado el ciento por ciento y sabemos que en Jerez, con estas temperaturas y cuando te acercas al piloto de delante, es difícil parar la moto y el ritmo de ir solo a ir con gente es completamente diferente. Poco más puedo pedir», explicó. «Hemos hecho un buen trabajo durante el fin de semana, encontrado sensaciones y muy buenos tiempos en el ‘warm up’ también, solo, pero luego pasa esto y se hace todo más difícil y sabemos que Jerez es así, pero no soy el único ni mucho menos y no es por poner excusas», señaló el piloto de Suzuki. «A las motos que no tenemos tanto motor esto nos perjudica un poco más, pero estoy convencido de que si hubiera tenido delante un piloto más rápido yo también habría ido más rápido, pero llega un momento en el que hay como un muro y no puedo bajar más los tiempos. Es frustrante pero no es la primera vez que me pasa aquí», lamentó. En cuanto al rendimiento de Marc Márquez, el piloto de Suzuki declaró: «Yo siempre cuento con Marc, es complicada la situación que está viviendo, seguramente él se pensaría que después de arrasar como arrasó 2019 y como comenzó 2020, sería un poquito más fácil coger el hilo, pero estar un año fuera no es fácil, no es fácil». «Marc muchas veces nos ha hecho dudar de si era un extraterrestre o un humano y, cuando ves que esta gente también sufre en los momentos difíciles, es cuando te das cuentas de que también es humano, de que no es fácil, de que no es llegar y pam, 'soy Marc Márquez, esto es MotoGP, me la saco y hago lo que me da la gana'. Esto es difícil», comentó.