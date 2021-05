Izan Guevara sufrió en demasía en un Gran Premio en el que tenía puestas todas sus esperanzas para finalizar undécimo en el circuito de Ángel Nieto de Jerez. El piloto mallorquín de Moto3 sufrió durante toda la carrera con el freno trasero de su moto y, aunque intentó compensarlo con el freno delantero, sus esfuerzos no fueron suficientes para poder rodar con el grupo de cabeza. Finalmente el piloto del equipo Aspar, que rodaba décimo quinto en la última vuelta, sacó provecho de una caída múltiple para finalizar el Gran Premio en la undécima posición. «El gran premio de España no ha ido como esperábamos. Al principio estábamos en el grupo, pero cuando llevábamos cuatro vueltas ha empezado a fallarme el freno trasero y eso me ha llevado a perder varias posiciones. Me sentía inseguro al entrar en las curvas. También el neumático ha perdido prestaciones y ha llegado un momento en el que me han sacado una diferencia de dos segundos que ya no he podido recuperar. En la siguiente carrera vamos a seguir luchando», analizó el piloto de GasGas. Por su parte, Pedro Acosta se ha erigido como el rival a batir en este inicio de temporada. En la carrera de Jerez, en la que arrancaba desde la quinta fila de la parrilla, volvió a conseguir una victoria, la tercera en cuatro grandes premios, que le convierte en más líder después de las caídas de Jaume Masiá y Darryn Binder en la última curva de la carrera.