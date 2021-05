Fauna balearica

Dins l’afició atlètica podem trobar una ‘fauna’ molt diversa. Tenim l’aficionat ‘senyor’, probablement sigui el menys habitual, aquell que tens a devora i veu les jugades de forma objectiva. T’informa que l’orsai de l’equip rival no ha estat, cosa que tots ja sabem però de cap manera volem admetre o que el penal que ens han xiulat a favor són unes mans involuntàries, quan tots pensam que el defensa sembla jugar a bàsquet. No convé tenir-los a prop perquè acabes agafant ‘carinyo’ a l’arbitre i als rivals. L’aficionat ‘patidor’ es queixa constantment i ho veu tot molt difícil. Aquest aficionat sempre diu que no jugam a res i, encara que anem guanyant tres a zero faltant deu minuts, pateix perquè veu l’empat a prop. Es millor partir enfora sinó vols incrementar la factura del teu psicòleg. L’aficionat ‘silenciós’, aquell qui viu els partits en un estat de concentració quasi místic. Així no es perd ni un detall del que passa però tu acabes pensant que per estar tot sol, és millor te’l miris a ca teva. L’aficionat ‘polèmic’ que mai està content amb res i que veu cada partit irritat. Està enfadat amb el món, amb el rival, amb l’arbitre i fins i tot amb els futbolistes. Amb ell surts de l’Estadi en un estat de crispació tal que pot culminar amb més d’un divorci. L’aficionat de la ‘bauxa’ que va al futbol per passar-ho bé, realment anar al camp és una excusa, molts de pics ja arriba alegre a l’Estadi i, guanyi qui guanyi, sempre és feliç. Si t’hi seus a prop acabes satisfet encara que el partit sigui un desastre. I després hi ha en Toni Salas, aquella persona que ha vist més partits de l’Atlètic Balears que la resta, que sap el dimoni on se colga i que és a l’Estadi amb la saviesa del què ja res li ve de nou. Ahir en Toni es va perdre un dels pocs partits de l’Atlètic Balears. S’hauria sentit orgullós perquè hauria vist un equip que ha acabat la lliga pletòric, que ha aconseguit el sisè triomf consecutiu, que ha demostrat estar implicat. Amb uns jugadors que al final varen alternar les llàgrimes i les rialles i que aconseguiren una victòria que ens durà directes a la Primera RFEF. L’equip ja ha fet els deures, ara només esperam que la propera temporada en Toni torni a veure els partits des de la seva localitat amb la il·lusió d’arribar a Segona Divisió.