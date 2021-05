Cartulina morada | No es momento de abrir los estadios

Durante esta última semana se ha hablado mucho sobre el posible regreso de público a los estadios, un experimento que al parecer el Gobierno español sigue sin ver con buenos ojos. Contra la opinión popular, creo que no es momento de jugársela de forma tan innecesaria. Este ensayo podía o debía haberse realizado, al menos, hace un mes, cuando la liga regular todavía invitaba al sosiego y la tranquilidad, pero no ahora, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato, cuando las emociones están a flor de piel. Reabrir los estadios con descensos, ascensos y ligas de por medio es una provocación para el aficionado, innecesaria y sobre todo evitable. Díganme el nombre de un mallorquinista que, tras la efusividad de la victoria vivida frente al Zaragoza en Son Moix, un triunfo que acarrea el regreso a Primera, es capaz de reprimir sus sentimientos y decide no acudir a la plaza de las Tortugas a celebrar la gesta y abrazarse con sus compañeros de fatigas. La temporada está ya perdida, es mejor admitirlo y pensar ya en el regreso del público para el curso que viene, con algo más de cabeza, sensatez y dichosos de presenciar desde las gradas del Visit Mallorca Estadi la mejor liga del mundo.