No pudo esconder ayer su decepción Álex Pérez su decepción tras la abultada derrota del Palmer Alma Mediterránea en la pista del Río Breogán (97-66). «Estamos bastante disgustados porque no hemos dado la imagen de lo que somos», confesó el técnico que forma tándem con Pau Tomàs.

«Hemos jugado un partido blando en defensa», prosiguió el linense, precisando que en el primer cuarto «pensamos que todo iba a ser viento a favor y en el segundo ha girado». Pérez lamentó lo «blanditos que hemos estado en defensa y las canastas fáciles que hemos dado».

El entrenador no escondió sentirse «preocupado por nuestra defensa porque solamente hemos hecho 16 faltas y en el último cuarto no hemos entrado ni en bonus» agregando el contratiempo de «habernos comido parciales de casi treinta puntos en el primer y último cuarto».

«En los rebotes ofensivos se ve la agresividad de un equipo y solo hemos cogido ocho por no hablar de las dudas en ataque donde para nosotros ha sido un partido duro porque, jugadores que son referentes ofensivos, no han tirado porque no teníamos el día con el y Breogán ha estado muy acertado desde la línea exterior tres», desmenuzó Pérez en su análisis del encuentro a nivel de estadísticas.

El entrenador del Bahía San Agustín quiso «felicitar al Breogán por el buen partido que ha hecho delante de su afición y recuperando sensaciones después de un partido duro que tuvo la semana pasada» enlazándolo con la idea que su rival «ha estado al nivel que se espera de este equipo y nosotros tenemos que intentar recuperar las sensaciones porque la semana que viene tenemos un partido muy importante en casa» en referencia al choque del próximo domingo, a las 12:30 horas, frente al Destino Palencia.