El Río Breogán abusa del Palmer Palma

El Palmer Alma Mediterránea Palma ha estado muy lejos esta mañana de su mejor versión ante el Río Breogán de Lugo. Si para vencer al todopoderoso líder de esta fase de ascenso ya había que rozar la perfección, los mallorquines se lo han puesto demasiado fácil en un duelo en el que, a excepción de un esperanzador arranque, ha habido poca historia. Perder era previsible, pero no de esta manera (97-66). Los de Pau Tomàs y Álex Pérez han sido muy inferiores y han exhibido su frustración por no haber podido mostrar las virtudes que les han llevado a luchar entre los mejores. Sin poder correr, con una defensa muy blanda, desconocida en este grupo de jugadores en la mayor parte del curso, y con numerosas precipitaciones en ataque, han servido en bandeja el triunfo a los gallegos, que han sumado el triunfo sin apretar el acelerador. Y eso es lo que duele. Porque este Palmer Palma, como demostró en el encuentro en el Palau de Son Moix ante los lucenses, está para competir contra cualquiera, pero se convierte en un conjunto vulgar cuando se desactiva. Y ha sido el caso de lo sucedido en Lugo. Esta derrota eleva las obligaciones de vencer en la próxima jornada en casa ante el Palencia para encarrilar el billete para el play-off de ascenso a la ACB, con un ojo puesto en lo que haga el Valladolid.

Y eso que el primer cuarto ha invitado al optimismo. Los baleares se han puesto 0-6 nada más empezar, y han sabido ir por delante en el electrónico, con 14-18 para cerrarlo. El Palmer ha mostrado el acierto, con un buen Jacobo Díaz, y la intensidad atrás que después se ha echado de menos en el resto del duelo. Pero el incombustible Salva Arco ha empezado su festival particular para dejar sin respuesta a los isleños. Su triple les ha puesto por delante 22-20 y, a partir de ahí, algo se ha torcido en el ánimo de los visitantes, que no han podido evitar que la desventaja fuera creciendo cada vez más. Un triple de Harrell la ha dejado en nueve puntos cuando se han marchado al descanso (42-33).

Había margen para la reacción, sobre todo cuando otro acierto de tres de Jacobo Díaz ha acercado al Palmer a seis (42-36) ante un Breogán que no estaba tan fino. Ha sido un momento clave del encuentro, pero la sucesión de ataques de los de Ciutat se han convertido en un error tras otro, con malas decisiones a la hora de lanzar, sobre todo con un Pol Figueras, tan bueno en otras ocasiones, que no le ha hecho ningún favor a su equipo. Le ha faltado calma, como al resto de sus compañeros. El Palmer no podía correr, no podía aprovecharse de sus características transiciones rápidas, un mérito también del técnico local, Diego Epifanio, que ha demostrado que conocía muy bien los peligros del adversario. A Kullamae no le dejaban ni respirar y Harrell tampoco ha sido el de otras ocasiones.

A partir de ahí, el Breogán se ha puesto serio y el Palmer se ha empezado a despedir. Salva Arco, con tres triples, ha abierto una brecha de las que hacen daño. El tercer cuarto ha acabado con quince de diferencia (64-49), pero es que el último ya ha sido para olvidar, de esos que es mejor que terminen lo antes posible. Ya no había nada que hacer. Eso sí, lo bueno es que este Palmer Palma ya ha demostrado en más de una ocasión, como ante el Almansa en la primera fase o en Oviedo, hace unas semanas, que sabe levantarse tras palizas como esta. Menos mal. A seguir.