Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, no pudo pasar de la decimotercera plaza el primer día de entrenamientos en el Ángel Nieto de Jerez, del Gran Premio de España de MotoGP, por lo que asumió que fue «un día bastante movidito, con algunos problemas pero con buenas sensaciones». «Creo que he podido dar bastantes vueltas con neumático usado y esto me ha ayudado a encontrar unas sensaciones buenas, pero también he podido probar el intermedio delantero con calma, porque es un neumático un poco crítico para nosotros», explicó Mir. «Estoy contento por eso y un poco disgustado con haber tenido algún problema para hacer el 'time attack' y no poder bajar el tiempo. Una lástima», lamentó. «Empezar aquí en segunda fila es una ventaja muy grande y todos sabemos muy bien cómo funciona este circuito, hemos rodado todos muchísimo en esta pista y la conocemos a la perfección», reconoció.

El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) lideró la primera tanda de entrenamientos libres en su última vuelta al circuito Ángel Nieto de Jerez, en donde Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) empieza a ser de nuevo Marc Márquez para acabar tercero, a menos de tres décimas de segundo de la cabeza.

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) fue el primer y único líder de la sesión inicial, con un registro de 1:38.260 primero y casi al final de la sesión 1:38.204, que sólo supero el surafricano Binder, mientras su hermano Pol (Repsol Honda RC 213 V) sufría en los primeros minutos al salir de pista, sin consecuencias.