El Palmer Alma Mediterránea Palma sigue trabajando para llegar en las mejores condiciones al partido que enfrentará a los mallorquines contra el Río Breogán, líder del grupo de ascenso y equipo que venció a los mallorquines en el partido de la primera vuelta de esta segunda fase en un duelo tremendamente disputado. La situación ahora es distinta con respecto a ese partido.

El equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez ha sumado ya varios triunfos y está cerca de poder concretar su presencia en el 'play off' de ascenso a la ACB y viajará el sábado a Lugo para intentar dar la campanada el domingo ante un rival más que peligroso. Uno de los jugadores en los que se apoyará el equipo palmesano en su pelea por lograr esa victoria será, sin duda alguna, Ronnie Harrell Jr. El norteamericano es una de las grandes revelaciones de la liga siendo junto a Kullamäe uno de los máximos anotadores.

"No hay tiempo para lamentarse. Tenemos que aprender la lección y centrarnos ya en el siguiente partido", afirma el jugador norteamericano que asegura estar "muy orgulloso" del partido realizado por la plantilla mallorquina ante un rival como el Leyma Coruña en la pasada jornada de competición. "Estoy muy orgulloso de como jugamos y peleamos en el último partido. A veces la pelota no entra pero creo que jugamos como tocaba y estuvimos duros en defensa y creo que eso es lo mínimo que se nos puede pedir. Ahora ya tenemos que pensar en el siguiente", indicó Harrell Jr.

El norteamericano, además, se muestra muy feliz por haber podido contar con la presencia de aficionados en las gradas de Son Moix durante estos últimos partidos. "Hemos notado ese apoyo. Al final, para un jugador siempre es importante jugar con aficionados en las gradas por la energía que transmiten. Obviamente lo prefiero a la otra opción que era la de no tener afición, esa no me gusta nada", afirmó el jugador de Denver.

Ya de cara al partido ante el Río Breogán, Ronnie Harrell Jr está plenamente convencido de la capacidad de dar la sorpresa que tiene el Palmer Alma Mediterránea Palma. "Tengo muchas ganas de que llegue el partido. El anterior encuentro fue muy competido y acabó decidiéndose en las dos últimas o en la última posesión. Creo que nuestro nivel es distinto ahora y el partido va a ser un test importante", afirmó el norteamericano.

En lo que respecta a las diferencias entre los equipos de la primera fase con la segunda apunta Ronnie que "son equipos muy físicos, que tienen más experiencia y que cuentan, quizá, con jugadores más veteranos pero nuestro futuro, lo que hagamos, está en nuestras manos", concluyó el americano dejando así claro que la ambición del equipo es más que evidente.

La mejor prueba de ello es que cuando habla de la responsabilidad que supone el verse tan cerca del 'play off' las palabras del de Denver dejan claro que la plantilla asume el reto de alcanzar las eliminatorias de ascenso con naturalidad. "Es ilusionante", aseguró Harrell Jr que añadió "estamos viendo que el trabajo que venimos realizando está dando sus frutos y ahora lo que debemos hacer es seguir trabajando igual de duro y si corregimos algunos pequeños errores seguro que nos irá bien".

En cuanto a si cree que el techo del equipo está cerca de tocarse, la respuesta es clara y directa. "El techo es el que nos marquemos nosotros, vamos a seguir trabajando y veremos hasta donde llegamos", apuntó un Ronnie Harrell Jr que aseguró estar encantado con su paso por el baloncesto español. "Estoy muy feliz. Es verdad que está siendo un año muy raro por el tema del COVID y el no poder contar con aficionados en los partidos pero he podido apreciar el valor y la calidad del baloncesto en España y está siendo una muy buena experiencia para mi", remarcó.