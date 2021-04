El tenista mallorquín Rafel Nadal aseguró ayer tras conquistar su duodécimo Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, superando en una gran final al griego Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-7 y 7-5), que su victoria en el Real Club de Tenis Barcelona le va a «ayudar» a avanzar y progresar en su nivel tenístico, pues está seguro de que aún hay «margen de mejora».

«Es una victoria importante contra un rival difícil. Creo que sigo teniendo margen de mejora, a nivel tenístico. Es mi sensación y creo que es una realidad. Esta victoria me va a ayudar a avanzar», manifestó en rueda de prensa tras vencer al griego, que venía de ganar el Masters 1000 de Montecarlo.

Nadal reconoció que es una victoria «sin duda importante». «Es un torneo histórico dentro de nuestro circuito, es en mi club, un torneo que he visto desde que era pequeño. El momento de la temporada es perfecto para ganar el primer título. Esta semana me puede ayudar para encarar lo que viene con mentalidad positiva», se sinceró.

Cree que hizo una semana de progresos, de jugar mejor partido tras partido. «Necesitaba subir el nivel. En el tercer set he estado mejor de nivel, he resistido bien y ha sido un partido que ha tenido de todo, emocionante, ante un gran rival. Partidos como el de hoy ayudan a mejorar, me puede ayudar a dar un paso adelante, que lo necesito. Miro adelante con ilusión», argumentó.

«No odio perder, lo que me gusta es ganar y me gusta también competir, más que cualquier otra cosa. Uno no se puede despistar autocomplaciéndose con los títulos del pasado», comentó.

Nadal también comentó las dos bolas de partido que no pudo aprovechar en el segundo set. «La experiencia me dice que estamos en una final y es complicado. He tenido opciones, en el segundo set, pero uno tiene que aceptar los errores», concluyó.