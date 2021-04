El Palma Futsal sufrió una de las derrotas más duras de la temporada en el Pavelló Nou de Santa Coloma, en donde encajó cuatro goles en el segundo tiempo. Los mallorquines abrieron el marcador, pero luego fueron incapaces de puntuar ante un conjunto local muy inspirado en ataque.

El Palma perdió la ocasión de salir de Santa Coloma como líder de la Primera División de fútbol sala justo la jornada antes de recibir al primer clasificado, el Levante, el siguiente sábado en Son Moix.

El Palma Futsal quería mantener la dinámica ganadora en la que se encontraba desde que se reanudó la competición doméstica tras la Copa de España en su visita a Santa Coloma. Los de Antonio Vadillo salieron a la pista con ganas, en busca del liderato. Enseguida se puso por delante en el marcador el Palma Futsal, gracias a un tanto de Nunes en un saque de esquina.

El conjunto mallorquín tuvo el duelo en sus botas, pero tras varias ocasiones fallidas visitantes reaccionó el Santa Coloma, que se volcó en ataque. El internacional Carlos Barrón certificó su calidad bajo palos hasta el descanso, aunque no pudo impedir el tanto del empate (1-1) marcado por Khalid a un minuto del intermedio.

La segunda mitad fue otra historia. Aunque al principio, tras un primer aviso de los anfitriones con un disparo al palo, el Palma Futsal se hizo con el control del balón. El equipo de Vadillo dominó los primeros compases. Unos minutos en los que el Santa Coloma intentaba consolidar su defensa y buscar sorprender en velocidad en acciones rápidas.

Así, los catalanes aprovechaban para salir a la contra y generar el máximo peligro. Sus deseos empezaron a cumplirse cuando Cardona les puso por delante en el marcador con una gran volea a la que no tuvo respuesta Barrón. Balón imposible y máxima efectividad.

Pocos segundos después Higor robaba un balón y volvía a poner el empate, con un disparo directo a la escuadra que daba emoción al duelo.

Los siguientes minutos del partido fueron frenéticos, en los que Drahovsky, segundo máximo goleador del campeonato y principal referencia ofensiva del Santa Coloma, sacó a relucir su puntería para, en un solo minuto de juego, marcar dos goles que prácticamente sentenciaban el partido.

Antonio Vadillo recurrió al portero-jugador, una opción que que le salió perfecta en su último choque liguero (triunfo por 5-4 en los últimos segundos), aunque en Santa Coloma solo le sirvió al Palma Futsal para desguarnecerse más en defensa y encajar el quinto gol para cerrar una dura derrota en la pista catalana.

Vadillo

«Es una derrota. No hay que darle más vueltas», señaló anoche Antonio Vadillo, técnico del Palma Futsal. «No hemos hecho un buen partido de nuevo, no estamos en un buen momento de forma a nivel general», admitió el entrenador, que añadió: «No le podemos achacar nada a los jugadores, han dado su máximo. Debemos competir un poco mejor, hemos encajado algunos goles que son evitables. Ahora me toca, como máximo responsable técnico, buscar otros recursos para que el equipo siga siendo competitivo».