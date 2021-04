Los 39 clubes de LaLiga no invitados a formar parte de la Superliga rechazaron este jueves de forma unánime y contundente este formato en la reunión convocada por el organismo que preside Javier Tebas.

"Los clubes presentes han rechazado por unanimidad y enérgicamente los planes de creación de esta competición. Todos los clubes creen firmemente en el mérito deportivo como único criterio para poder clasificarse para las competiciones internacionales a clubes a través de las respectivas ligas nacionales". De esta forma comienza la nota pública que ha emitido LaLiga tras la reunión telemática que ha mantenido su presidente, Javier Tebas, con los 39 clubes profesionales españoles (de Primera y Segunda División), a la que ha asistido un Mallorca que también se ha alineado con la patronal.

En el documento aseguran que "la oposición mostrada de forma global durante los últimos días ha puesto de manifiesto que una liga europea cerrada y elitista es inviable y no deseada".

"Las reacciones que se han visto en toda Europa demuestran cuán importante es un ecosistema abierto para el fútbol y la comunión con los aficionados", añadió el texto firmado por todos los clubes salvo Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid que fueron parte de los doce fundadores del proyecto frustrado tras la renuncia de diez de ellos.

En la rueda de prensa que ha realizado este mediodía, tras la reunión, Javier Tebas ha señalado que el proyecto “se está diluyendo como un azucarillo” y que “lo negativo es el mensaje que se ha dado”.

“No pueden decirnos que vienen a salvarnos de la ruina, porque no es cierto. Ni que no dañan las competiciones nacionales”, ha añadido, y ha agregado: “Lo hacen, en lo económico y en lo deportivo. En la meritocracia”.

“Y, por último, si tan bueno fuera, no lo habrían hecho a escondidas”, ha sentenciado Tebas.