Lejos de amedrentarse ante la dictadura que ha impuesto Pedro Acosta tras la disputa de los tres primeros Grandes Premios del Mundial, Izan Guevara sigue firme en su propósito de conseguir el objetivo que se había marcado en el inicio de la temporada. “Bueno, quizás si ha cambiado un poco”, admitía este mediodía en rueda de prensa: “Ahora tengo todavía más claro que quiero ser el rookie del año”.

Con solo 16 años, Izan Guevara todavía tiene muchos pasos que dar. El piloto mallorquín del equipo Aspar, que debuta esta temporada en Moto3, madura carrera tras carrera y está convencido de que pronto llegará “el primer podio del curso”. “En Qatar -donde se celebraron los dos primeros Grandes Premios en los que Izan finalizó séptimo y sexto, respectivamente-, me sorprendí a mí mismo y las sensaciones fueron increíbles. La adaptación ha sido muy rápida y los resultados creo que poco a poco están saliendo. En la segunda carrera, si no llega a ser por la caída que sufrí en el Warm Up y que provocó que no pudiera hacer movimientos bruscos, era uno de los pilotos que tenía más potencial. Se nos resistió el podio, pero ahora mismo es nuestro objetivo prioritario”, ha destacado en la sede que S’Escapada Bikes, uno de sus patrocinadores, tiene en el polígono de Son Fuster.

En la undécima posición de la general, tras no poder puntuar en la última prueba celebrada en Portimao, Guevara reconoce que, por el momento, no ha tenido “la suerte que sí han disfrutado otros pilotos”: “En el último Gran Premio me tiraron. Quizás hemos tenido un poco más de mala suerte en algunas carreras que otros compañeros, pero la temporada es muy larga y todo puede pasar”.

Todo es nuevo para el piloto mallorquín, debutante en la cilindrada de bronce, y con la sinceridad que le caracteriza, este mediodía admitía que son muchas las cosas que le han sorprendido tras esta primera toma de contacto con el Mundial: “Lo que más me ha sorprendido es el gran nivel que hay en cada carrera. Somos 20 pilotos en el grupo de delante, es algo increíble. Verme ahí, en mi primera carrera, era alucinante. Desde la televisión se ve de una forma, pero cuando está ahí dentro todo cambia. Sin duda, la gestión es muy importante. El año pasado competía con grupos de hasta seis pilotos en la parte de arriba, pero ahora compito con veinte. En una vuelta estás el cuarto y, como dudes, de repente estás el vigésimo. Hay que estar muy atento siempre”.

"En una vuelta estás el cuarto y, como dudes, de repente estás el vigésimo" Izan Guevara - Piloto del Mundial de Moto3

Pedro Acosta, novato también en el Campeonato del mundo, domina por el momento la clasificación general. El murciano fue segundo en el Gran Premio de Qatar, primero en Doha y repitió el primer escalón del podio en la carrera celebrada el pasado fin de semana en Portugal: “Acosta ha empezado muy fuerte la temporada, pero lo cierto es que el campeonato es muy largo. Por ahora solo llevamos tres carreras, así que todo puede cambiar. Ahora llega Jerez, un circuito que me gusta mucho. Hicimos un test de pretemporada allí y nos quedamos a dos décimas del récord rodando solos. Ahí fue donde gané la European Talent Cup y donde llegó mi primera victoria en el Mundial Junior de Moto3. Ojalá sea allí donde pueda llegar mi primer triunfo de la temporada”.

Guevara reconoció que, en Qatar, dieron la posibilidad a todos los pilotos del Mundial de vacunarse contra el Covid, algo que aceptó con agrado. “No sé exactamente cuántos nos hemos vacunado, pero creo que la mayoría”, reconocía. Pese a ello, el mallorquín reconoce que nada ha cambiado en los procedimientos: “Nos siguen haciendo una PCR antes de cada carrera y la mascarilla la usamos absolutamente para todo. En Qatar, por ejemplo, hacíamos hotel, autobús, circuito, circuito, autobús, hotel. Evidentemente no nos dejan visitar nada. La vacuna nos sirve para tener que asumir menos riesgos, pero ya está”.