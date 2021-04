Álex Pérez no podía disimular ayer su satisfacción, no sólo por la victoria del Palmer Palma ante el Oviedo al que considera «el mejor equipo de la liga, por lo visto hasta el momento», sino también porque en el vestuario se han propuesto, como hicieron en la primera fase, «ganar a todos los rivales» y en Oviedo se perdió. El técnico que forma tándem con Pau Tomàs destacó también la «excelente actitud» de su equipo al afirmar que habían hecho «unos buenos seis minutos finales porque los jugadores tienen ese plus de energía que les permite ganar cualquier partido igualado» gracias a que nunca se rinden en defensa y reconoció que la suerte les había acompañado. «El equipo está aprendiendo a ganar y se nota que se divierte», añadió Pérez. Preguntado por si su equipo en la primera parte estaba bloqueado, el linense aclaró que el Oviedo «ha castigado nuestros errores y esto pesa». El entrenador destacó las actuaciones de Harrell a quien «le divierte jugarse los balones decisivos». Sobre Kullamäe subrayó que le tiene «un cariño especial porque es un ejemplo entrenando para todos nosotros».