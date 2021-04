El Palmer Alma Mediterránea Palma ha escrito esta mañana ante el Liberbank Oviedo una de las páginas más emocionantes de su brillante temporada. No ha hecho un buen partido en defensa, ha sufrido mucho más de lo habitual para frenar el ataque del rival, ha llegado a estar diecinueve puntos por debajo en el marcador, pero a falta de cuatro segundos para el final, tres tiros libres de Kullamäe les ha puesto por delante por primera vez en todo el encuentro (80-77). Ver para creer para el conjunto de Pau Tomàs y Álex Pérez, que suma su tercer triunfo consecutivo y encarrila su billete para el play-off de ascenso a la ACB.

Hay algo en el ADN de este equipo que les impide tirar la toalla. Ya lo ha demostrado en lo que se lleva de curso, pero lo de hoy ha sido el más difícil todavía. Siempre por detrás en el electrónico, por culpa de un inicio de duelo desastroso, en el que los asturianos, con un acierto en el triple impresionante, del 50 por ciento, han marcado las diferencias. De hecho, se llegaron a escapar por diecinueve puntos (20-39). Al Palmer Palma le costaba anotar más de lo habitual y el 28-39 al descanso, después de tres buenos ataques locales, reflejaba lo que se había visto en la pista del Palau d’Esports de Son Moix.

Incluso en el tercer acto la dinámica ha sido todavía peor, con 30-47 nada más empezarlo. Pero Kullamäe y Harrell han empezado a tirar del carro, con el apoyo de un buen Jacobo Díaz y Pol Figueras, para intentar lo imposible. Los visitantes, con un imparable Norelia, seguían anotando, pero con menos facilidad. El Palmer Palma ha sacado los dientes hasta que, a base de triples y buenas decisiones desde el banquillo, ha conseguido recortar la desventaja.

Un triple del estonio ha logrado el empate a falta de 52 segundos. El técnico visitante, Natxo Lezcano, ha pedido tiempo muerto, pero el Oviedo ha acusado un golpe del que ya no se ha levantado. Una sorprendente falta de Oliver Arteaga sobre el propio Kullamäe, que intentaba un triple imposible cuando ya no quedaba posesión para los de Ciutat, ha obrado el milagro. El internacional ha anotado los tres tiros libros y Son Moix se ha convertido en una fiesta (80-77). Los doscientos espectadores que han acudido al Palau y todo el banquillo local lo han celebrado a lo grande. No es para menos. Les toca seguir disfrutando.