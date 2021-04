El vigente campeón del mundo de MotoGP, Joan Mir, tendrá que remontar un domingo más, si quiere optar a la victoria en Portimao. El piloto de Suzuki saldrá desde la novena posición en la porrilla de MotoGP, cediendo medio segundo respecto al poleman de Yamaha, Fabio Quartararo. Marc Márquez, en su retorno a las pistas, saldrá desde la sexta posición, después de utilizar una estrategia que no le gustó del todo al piloto mallorquín: «Ya sabemos que a Marc le gusta hacer esto y hoy lo ha hecho conmigo y siempre lo hace con alguien lo de ponerse detrás en las calificaciones y jugar a este juego. Aquí no penalizan estas acciones, pero son peligrosas. Yo voy a la mía y no me he puesto nervioso para nada y he hecho mi tiempo igualmente, he dado mi ciento por ciento y es lo que hay. En Moto3 penalizan por esto, y seguramente en Moto2, pero en MotoGP todavía no. Creo que este tipo de acciones en MotoGP también son peligrosas. Al final, va bastante más lento, me molesta a mí en mi vuelta rápida y por estas acciones se tendría que penalizar, yo creo».

En Moto2, Augusto Fernández logró una meritoria sexta posición, evidenciando sobre la pista el progreso que está experimentando el piloto mallorquín de la categoría intermedia. Por su parte, Miquel Pons (MV Augusta), quien debuta este fin de semana en el Mundial, tendrá que remontar al salir desde la vigésimo octava posición. El de Campanet tiene ante sí una grandísima oportunidad en su estreno en el Campeonato del mundo.

En Moto3, el representante malloquín de la categoría, Izan Guevara, arrancará desde la posición 15 de la parrilla, en una categoría en la que Andrea Migno logró la pole.