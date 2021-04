El Palma Futsal inicia hoy en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix (12:00 horas / Streaming IB3) frente a Osasuna Magna su carrera de fondo en estos diez últimos partidos de la Liga regular. Los mallorquines regresan a casa después del último partido que jugó como local frente al Viña Albali Valdepeñas el 20 de marzo.

La Liga más competida de los últimos años obliga a mantener el nivel y no bajar la tensión. Los baleares, segundos, recuperan el pulso tras una semana de descanso por los partidos internacionales y con el reto de mantener el pulso para ser uno de los cabezas de serie en las futuras eliminatorias. Antonio Vadillo no podrá contar con Rafael Vilela, que no se ha recuperado a tiempo de la lesión que sufrió en el tobillo en la Copa de España, por lo que tendrá que ganar sin el pichichi del equipo y uno de los grandes argumentos ofensivos del equipo. Además, Marlon es seria duda para el partido y se decidirá si entra en la convocatoria en función de las sensaciones que tenga en el calentamiento previo. No es momento para arriesgar y las exigencias del guion obligan a tener que jugar a la máxima intensidad. El Palma ya es el equipo menos goleado de la temporada en solitario, su gran baza para seguir con el paso firme en la Liga si consigue mejorar sus registros ofensivos, la cuenta pendiente. Es el equipo que tiene menos goles de los siete primeros pese a ser uno de los que más ocasiones genera. Si consigue resolver este aspecto dará un paso de gigante en sus opciones para luchar por las dos primeras plazas.

Además, el club de Ciutat anunció ayer que la nadadora mallorquina Aina Hierro será la protagonista en la previa del partido. La reciente campeona de España de los 100 metros mariposa, nadadora del Club Natació Palma, realizará el saque de honor y se le hará entrega de una camiseta del Palma Futsal.