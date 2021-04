Joan Mir compartió ayer sus impresiones con vistas al Gran Premio de Portugal de MotoGP, que se disputa este domingo. El piloto del Estrella Galicia 0,0 y actual campeón del mundo habló de sus rivales y del regreso del catalán Marc Márquez, que tiene el permiso de los médicos para subirse a la moto.

El piloto mallorquín del equipo Suzuki Ecstar, sexto en la clasificación provisional con 22 puntos después de la doble cita inaugural en Catar, afronta un nuevo desafío en el espectacular trazado de Portimao. «Llego con muchas ganas, quiero hacerlo bien y más aún tras no terminar la carrera el año pasado, así que este año me gustaría conseguir un buen resultado», comentó Joan Mir, que sobre el retorno de Marc Márquez señaló: «Sabemos que este trazado es favorable para su moto, pero mi mentalidad no varía porque haya un piloto más en pista». «Este año seguramente se rodará muy rápido aquí, a mí me gustaría estar luchando por ganar, creo que ahora las circunstancias son completamente diferentes. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Veremos qué tal», agregó.

«Tenemos que seguir evolucionando la moto. No nos podemos dormir. Tenemos que trabajar para mejorar mis sensaciones, mejorar la velocidad. Digamos que el equilibrio es bueno, pero hay que mejorar un poco en todas las áreas», apuntó Mir, que en este gran premio tendrá la importante baja de su jefe técnico, Frankie Carchedi, que ha dado positivo por covid, según informó Suzuki. Le sustituirá Tom O’Kane, jefe de mecánicos de Sylvaine Guintoli.

Márquez: «No descarto nada, pero vengo a probarme»

«No descarto nada, nada, pero tampoco me planteo un objetivo inmediato. Vengo a probarme. No me voy a engañar ni quiero engañar a nadie», señaló ayer Márquez. «Es mi primer fin de semana en las carreras después de nueve meses y tres operaciones. Ni yo sé cómo estoy y cómo me encontraré», añadió el catalán, que agregó: «Llevo tatuada en mi brazo la caída de Jerez, sí, pero mi último recuerdo encima de una MotoGP fue la remontada de ese mismo gran premio, donde me sentí maravillosamente bien y muy agresivo sobre la moto. Ese es el recuerdo que tengo».