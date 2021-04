El Sispal Handbol Marratxí se incorpora al programa ‘Connecta l’Esport’ que impulsa la Fundació Palma Futsal para ayudar directamente a los clubes y deportistas de Baleares con recursos limitados para que puedan seguir compitiendo a nivel nacional y mantener su apuesta por la formación de jóvenes deportistas en sus estructuras de cantera. El club de referencia del balonmano en Mallorca, que cuenta con 180 deportistas de todas las edades, será la cuarta entidad deportiva de Mallorca que reciba la ayuda directa del programa impulsado por la Fundació para dotarles de recursos económicos y organizativos para que puedan seguir desarrollando su labor formativa y profesional en unos momentos muy complicados por la pandemia.

El Sispal Handbol Marratxí es el cuarto club deportivo de Mallorca que se incorpora a la Fundació y se une al Waterpolo Club, Club Voley CIDE y CN Palma como clubes que se benefician del programa de patrocinio y ayuda al deporte balear que puso en marcha la Fundació Palma Futsal junto con Conectabalear. El club recibirá una ayuda económica para que pueda seguir compitiendo con el equipo senior en la liga nacional, para ayudar a mantener la estructura de la cantera y colaboración a nivel organizativo para que el propio club pueda mejorar en todas las facetas que sean necesarias para mejorar la estructura y de cara a la difusión del club.

El Sispal Handbol Marratxí, cuarto club deportivo que se une al "Connecta l'Esport" de la Fundació Palma Futsal



El director general de la Fundació Palma Futsal, José Tirado, se mostró muy contento con la incorporación del Sispal Handbol Marratxí al programa “Connecta l’Esport” y aseguró que “es un día especial porque el Sispal Marratxí, el equipo de referencia de la isla en el balonmano, un deporte minoritario, como el fútbol sala, se une a la familia y estamos muy contentos y felices. El Sispal Marratxí reúne todos los valores que para nosotros son tan importantes en este proyecto y que son claves”.

El presidente general, además argumentó que “en la Fundació nos veíamos con la capacidad y con la ilusión de poder ayudar al Sispal Handbol Marratxí, porque está en una categoría nacional, tiene deporte base y es muy difícil. Nos sentíamos identificados y somos conscientes que estos deportes que no son tan relevante que no son el fútbol pasan dificultades importantes, y no solo económicas”.

José Alguacil, presidente del Sispal Handbol Marratxí aseguró que “nos complace pasar a formar parte de esta familia con la que compartimos la misma filosofía y con la que seguro que vamos a seguir creciendo como club”, y añadió que “el tener mayor visibilidad y cogido de la mano de un club que ya tiene una mayor experiencia como el Palma Futsal para nosotros, nos puede aportar experiencia y una mayor capacidad de gestión”.

Para concluir la comparecencia, Joan Miquel Durán, CEO de Conectabalear, también mostró su satisfacción afirmando que “estamos contentos de ver que el proyecto sigue adelante tras lo que pasó hace un mes y ver que seguimos incorporando clubes al programa de “Connecta l’Esport”. Estamos encantados de poder seguir colaborando con equipos y deportes minoritarios”.